CYBEX festeggia i suoi primi 15 anni di attività

CYBEX celebra questo mese i suoi primi 15 anni di attività, un traguardo importante e raggiunto con impegno che ha permesso all’azienda di conquistare un ruolo rilevante nel mondo della prima infanzia.

Era il 2005 quando il visionario fondatore Martin Pos presentò il primo modello di seggiolino auto firmato CYBEX alla fiera di Colonia, vincendo un riconoscimento. Il debutto fece molto scalpore nel settore e fu seguito da lungimiranti operazioni di sviluppo prodotto e proposte originali grazie alle quali Cybex ha conquistato negli anni il favore prima dei negozianti e poi dei consumatori. Il risultato è la nascita di un’azienda che oggi può considerarsi tra i leader nel mercato della prima infanzia grazie alla sua mission fondata sui concetti di innovazione, funzionalità e sicurezza dei prodotti.

Altro step che ha determinato la crescita di CYBEX è sicuramente la fusione nel 2014 con Goodbaby International Holding Limited, azienda internazionale nella produzione di prodotti per la genitorialità con 15.000 dipendenti in tutto il mondo e che serve milioni di famiglie nei mercati madre di Germania, Stati Uniti e Cina. Nello stesso anno, viene presentato PRIAM, un modello rivoluzionario di trio che in pochissimo tempo si impone sul mercato del passeggio.

Nel 2019, la sede madre inaugura il primo crash test center di proprietà, un’operazione realizzata insieme al governo tedesco che ha richiesto un investimento di 5 milioni di euro e che sottolinea il forte impegno di CYBEX nella promozione della sicurezza in auto per i bambini.

La sede italiana del brand ha, invece, sede a Vicenza ed è guidata dal Country Manager Sandro Pietrogrande. Anch’essa ha raggiunto negli anni un ruolo crescente con l’ampliamento dei suoi uffici e dello showroom, l’incremento costante dei collaboratori e l’organizzazione di molteplici iniziative annuali di successo che hanno coinvolto genitori, negozianti e media.

“Siamo entusiasti e felici di festeggiare questo traguardo, anche se cade in un momento di grande emergenza internazionale” dichiara Sandro Pietrogrande, Country Manager Italy. “Questo però non ci scoraggia, anzi, ci consente di mettere in campo ancora una volta le nostre capacità e l’impegno che ci contraddistingue. Per noi è fondamentale la formazione. Abbiamo tre trainer che coprono tutta l’Italia e che realizzano tutto l’anno i corsi nei negozi nostri partner, ma anche nelle scuole per esempio. Nel 2019 hanno effettuato circa 1000 eventi. Siamo stati i primissimi a proporre questa attività, e piano piano la sensibilità per il tema sicurezza auto è cresciuta. Non potendo proseguire con questa attività nei negozi, ci siamo subito attivati con dirette social per poter rimanere a contatto con i genitori e offrire un servizio in questo momento in cui siamo costretti a rimanere nelle nostre case”.