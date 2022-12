CYBEX gift per Natale: Snøgga 2 Family e Platinum Wintermuff

La stagione natalizia è ormai alle porte e ad accompagnarla c’è la fatidica corsa al regalo perfetto. CYBEX, azienda tedesca che sviluppa prodotti che rendono la vita quotidiana di genitori e bambini più sicura e confortevole, propone due alternative originali da regalare o regalarsi per Natale, per il comfort dei propri figli durante le lunghe uscite o passeggiate invernali in montagna e in città: SNØGGA 2 FAMILY e PLATINUM WINTERMUFF.

SNØGGA 2 FAMILY – disponibile nella versione SNØGGA 2 per passeggino e nella versione SNØGGA MINI 2 per seggiolino auto – è il coprigambe per ogni stagione.

Caratterizzato da una vestibilità perfetta, indipendentemente dal passeggino o dal seggiolino auto, mantiene il bambino ad una temperatura avvolgente fino a -10°C – se abbinato a vestiti appropriati. La sua imbottitura 3M Thinsulate™ riciclata al 75% è più calda della piuma anche quando è umida, per un comfort affidabile anche quando fa freddo.

Ultra compatto e ultra leggero, può essere facilmente piegato e trasportato ovunque si scelga di andare durante il periodo festivo (e non solo), per garantire immediato benessere al proprio bimbo quando il clima diventa più rigido.

Un regalo ideale per le famiglie che potranno personalizzare il proprio passeggino o seggiolino auto grazie alle nove accattivanti colorazioni di SNØGGA 2 FAMILY, mettendo al primo posto il benessere e la sicurezza dei propri figli.

SNØGGA 2 viene venduto al costo di 99,95€ mentre SNØGGA MINI 2 al costo di 79,95€ nei negozi rivenditori e online sul sito CYBEX

PLATINUM WINTERMUFF – venduto nella versione PLATINUM WINTER FOOTMUFF per passeggino e nella versione PLATINUM WINTER FOOTMUFF MINI per seggiolino auto – è l’accessorio cool da avere necessariamente nella propria wish list di Natale.

Caldo e avvolgente, presenta un’imbottitura in piuma certificata RDS – di provenienza etica. È in grado di mantenere il bambino al caldo a temperature fino a -20˚C – se abbinato a indumenti appropriati.

Il tessuto, resistente all’acqua, aiuta a garantire calore e a proteggere dagli schizzi d’acqua e dalla pioggia leggera.

Dispone di una protezione antisporco. Un parafango interno in tessuto che impedisce alle scarpe del proprio bimbo di diffondere lo sporco all’interno del sacco.

Perfetto da regalare e da sfoggiare sulle piste, in baita o in città in una delle tre colorazioni disponibili, presenta un design elegante e decorazioni riflettenti che lo rendono ancora più distinguibile e visibile.

PLATINUM WINTER FOOTMUFF viene venduto al costo di 239,95€ mentre PLATINUM WINTER FOOTMUFF MINI al costo di 169,95€ nei negozi rivenditori e online sul sito CYBEX

Scegliere SNØGGA 2 FAMILY e PLATINUM WINTERMUFF come regalo per Natale significa mettere al primo post il design, il comfort e la sicurezza per i propri figli che solo la qualità e l’esperienza dei prodotti CYBEX è in grado di dare.