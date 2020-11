Cybex: il lusso incontra la natura

Un omaggio ai segreti e alla bellezza della natura: la collezione JEWELS OF NATURE è un’affermazione di stile come poche altre. E’ una dichiarazione d’amore per alcune specie di insetti uniche ma spesso trascurate. Affascinante e di altissima qualità.

Ad abbellire il tessuto jacquard di alta qualità in stile barocco, gli scintillanti scarabei con antenne delicate, gambe sottili e luccicanti corpi corazzati decorano gli esclusivi passeggini CYBEX, i seggiolini auto e molto altro.

La collezione CYBEX JEWELS OF NATURE riprende una lunga tradizione di moda. L’infinita varietà di forme nel mondo degli insetti ed iI loro luccicante aspetto esteriore hanno ispirato i designers e le icone di stile per generazioni. CYBEX interpreta nuovamente questo motif con JEWELS OF NATURE e trasporta l’atmosfera della foresta tropicale direttamente nella giungla urbana.

La collezione comprende i passeggini PRIAM e MIOS, il seggiolino auto CYBEX CLOUD Z i-Size ed il marsupio CYBEX YEMA TIE. A tutto ciò si aggiunge il comodo sacco coprigambe. Anche il primo passeggio elettrico, l’e-Priam, fa parte della collezione. “Ci aspettiamo di offrire la massima qualità al miglior comfort e sicurezza. Ma facciamo anche un passo avanti: i nostri prodotti sono anche un’altissima dichiarazione di moda”, dice Petra Napier, VP Corporate Design di CYBEX. “Un passeggino CYBEX non è un semplice passeggino. Oggetti della vita quotidiana come questi diventano accessori di stile unici ed essenziali”.

La collezione JEWELS OF NATURE è disponibile in rivenditori selezionati da fine novembre 2020.