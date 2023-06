CYBEX lancia il nuovo Sirona Gi i-Size: comfort e sicurezza a 360°

I viaggi in macchina con i bambini possono rappresentare una vera e propria sfida per i genitori. La preoccupazione principale è sempre la sicurezza dei piccoli passeggeri, insieme al loro comfort durante il tragitto. CYBEX ha sviluppato il nuovo seggiolino auto Sirona Gi i-Size, che offre il massimo comfort e sicurezza per i bambini dalla nascita fino ai 4 anni circa.

Una delle caratteristiche distintive del Sirona Gi i-Size è la sua capacità di consentire ai bambini di viaggiare in senso contrario di marcia, il che aumenta significativamente il livello di sicurezza. Secondo i test condotti da CYBEX, il seggiolino raggiunge un livello di sicurezza superiore fino al 50% (rispetto allo stesso seggiolino rivolto nel senso di marcia) quando il bambino viene trasportato in questa posizione.

Oltre alla sicurezza, il Sirona Gi i-Size si distingue anche per il comfort offerto ai piccoli passeggeri. Il seggiolino è dotato di un sistema di ventilazione a 360° nella sua scocca, che assicura un’ottima traspirabilità in tutte le stagioni. Inoltre, la versione Plus del seggiolino utilizza materiali in mesh, che favoriscono il flusso d’aria e rendono il viaggio ancora più confortevole per i bambini.

La flessibilità del Sirona Gi i-Size è evidente fin dal momento in cui il bambino si siede nel seggiolino. Quest’ultimo può essere ruotato di 360°, consentendo ai genitori di posizionare il bambino in modo rapido e sicuro all’interno del veicolo, senza dover adottare posizioni scomode. La rotazione a 360° facilita anche l’ingresso e l’uscita del bambino dal seggiolino e consente di passare facilmente dalla modalità contro il senso di marcia a quella rivolta nel senso di marcia.

La sicurezza è ulteriormente garantita dal sistema di protezione lineare per l’impatto laterale (L.S.P. Linear Side Impact Protection), che riduce la forza in caso di urto laterale, grazie alle protezioni per le spalle e per la testa integrate nella scocca del seggiolino.

CYBEX ha anche migliorato il sistema di installazione del seggiolino all’interno dell’auto. Il nuovo sistema ISOFIX rende l’installazione ancora più semplice, grazie all’aggiunta di indicatori con visibilità migliorata.

Oltre alla sicurezza e al comfort, il Sirona Gi i-Size offre anche un’ampia gamma di posizioni comode per sedersi e dormire grazie ai cinque angoli di reclinazione regolabili. Il poggiatesta è inoltre regolabile in altezza per adattarsi al crescere del bambino.

Il sistema di ventilazione a 360° garantisce un clima interno ottimale all’interno del seggiolino, consentendo al bambino di viaggiare comodamente tutto l’anno, senza sudare. Gli inserti in mesh della versione Plus aumentano ulteriormente il flusso d’aria, offrendo una traspirabilità fino a sei volte superiore rispetto ai tessuti dei seggiolini auto comparabili.

Per quanto riguarda il design, il Sirona Gi i-Size è disponibile in diverse opzioni di colore. La sofisticata nuance di nero (Moon Black) e la moderna tonalità di grigio (Lava Grey) offrono uno stile elegante, mentre la versione Plus con inserti in mesh è disponibile anche in un nuovo blu (Ocean Blue). Per i genitori che preferiscono colori più vibranti, ci sono anche opzioni come il chiaro Beach Blue e il caldo Hibiscus Red.