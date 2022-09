Cybex lancia un’esclusiva collezione limitata con l’artista giapponese Verdy e Isetan

CYBEX lancia un’esclusiva edizione limitata con VERDY e ISETAN, che sarà in vendita presso ISETAN SHINJUKU a partire dal 20 settembre 2022.

Rappresentando l’amore e la dedizione di VERDY per sua moglie, soprattutto dopo essere diventati genitori, CYBEX LIBELLE e il suo iconico marchio Girls Don’t Cry sono diventati la perfetta combinazione creativa.

Nato nel 1987 a Osaka, l’artista giapponese VERDY è uno degli artisti più influenti non solo nella scena streetstyle di Tokyo, ma ha ottenuto il riconoscimento globale come pioniere nel campo.

Si è trasferito per la prima volta a Tokyo nel 2012 e ha lavorato come parte del gruppo di illustratori e grafici VK DESIGN WORKS.

In seguito, è diventato l’artista grafico per eccellenza della sua generazione anche grazie alla popolarità dei suoi due progetti principali “Girls Don’t Cry” e “Wasted Youth”. Ha realizzato una vasta gamma di opere d’arte per clienti giapponesi e stranieri, con un portafoglio che spazia da marchi di lusso e rivenditori internazionali.

Venduta con l’esclusiva Travel Bag dedicata, LIBELLE sarà in vendita solo in Giappone presso ISETAN SHINJUKU dal 20 settembre.

Sarà disponibile in tutto il mondo solo sul sito web di CYBEX in limited edition a partire dal 24 ottobre.