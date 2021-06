Cybex Libelle: il passeggino salvaspazio per i giramondo

Il CYBEX LIBELLE è uno dei passeggini pieghevoli più piccoli al mondo: ideale per gite di un giorno o viaggi più lunghi. In pochi secondi, può essere piegato in dimensioni così piccole da poter stare in una borsa/valigia, per poter essere portato su un aereo come bagaglio a mano o per poter essere riposto nel compartimento sopraelevato di un treno. Inoltre, occupa pochissimo spazio nel bagagliaio di un’automobile.

Il compagno di viaggio ideale

In pochi semplici step, il CYBEX LIBELLE può essere rapidamente piegato in un passeggino ultracompatto del peso di soli 5.9 chilogrammi. Il peso ridotto lo rende semplice da trasportare e, quando necessario, può essere riaperto in pochissimi secondi. Un viaggio assolutamente confortevole è assicurato dallo schienale con infinite posizioni di reclinazione, un poggia gambe regolabile e le sospensioni morbide della ruota anteriore.

Collegando gli adattatori per seggiolini auto Gold Line, CYBEX LIBELLE può essere trasformato in un sistema da viaggio 2 in 1 utilizzabile dalla nascita.

Il passeggino CYBEX più compatto può essere trasportato in una borsa da viaggio disponibile separatamente. Il CYBEX LIBELLE offre il meglio in termini di comfort e divertimento di viaggio nonostante le sue piccole dimensioni.

Il CYBEX LIBELLE è disponibile in sei colori differenti con un prezzo di vendita consigliato di €199.95.