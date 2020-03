Cybex Mios, nuovi colori per il passeggino retrò-moderno incredibilmente leggero

MIOS di CYBEX, il passeggino per genitori moderni che vivono in città, propone la sua nuova gamma colori perfetti per affrontare l’arrivo della primavera. Incredibilmente leggero, facile da usare e alla moda, MIOS si adatta perfettamente alle esigenze ed è il compagno ideale per i genitori moderni. Il suo design si ispira alla visione unica e innovativa del duo di designer Ray e Charles Eames e rappresenta la loro convinzione che il design dovrebbe essere sia funzionale che divertente.

I colori disponibili spaziano dal moderno Soho Grey all’elegante Nautical Blue, l’intramontabile Deep Black per arrivare ai colori di punta: l’inimitabile Autumn Gold, l’energico Mustard Yellow, il raffinato Khaki Green e il colore di tendenza Mountain Blue.

Dal primo giorno a quattro anni di età, questa meraviglioso passeggino salvaspazio offre la massima sicurezza e comfort esclusivo: MIOS è dotato di capottina XXL con UPF 50+ e manubrio regolabile in pelle. Questo passeggino leggero non è solo pratico, ma il suo design retro-moderno lo fa diventare una vera e propria dichiarazione di stile.

