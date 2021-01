CYBEX PALLAS G i-Size: il rivoluzionario seggiolino auto

L’ Istituto Tedesco “Stiftung Warentest” ha già premiato ben cinque volte i seggiolini auto con cuscino di sicurezza della linea CYBEX Pallas. E’ possibile migliorare ancora di più queste performance? CYBEX ha accettato la sfida e sta introducendo proprio ora CYBEX PALLAS G i-Size con funzioni completamente nuove. Non importa se il viaggio è corto o lungo, o se i bambini sono più o meno grandi, CYBEX PALLAS G i-Size garantisce la miglior sicurezza possibile, offrendo al tempo stesso viaggi confortevoli per più di dieci anni.

Il rivoluzionario CYBEX PALLAS G i-Size è stato sviluppato sulla base dell’attuale standard UN R 129/03. E’ il primo seggiolino auto i-Size con cuscino di sicurezza che può essere utilizzato in diversi gruppi di età dei seggiolini auto.

Il cuscino di sicurezza del CYBEX PALLAS G i-Size non è fissato alla cintura di sicurezza a tre punti del veicolo, ma è integrato nel seggiolino dell’auto. Ciò permette di installarlo o regolarlo in pochi semplici step che richiedono solo pochi secondi, limitando potenziali errori durante l’allacciamento del bambino. Aiuta a ridurre il rischio di infortuni al collo in caso di incidente frontale. Le forze che si verificano durante un incidente sono ben distribuite sull’intero cuscino di sicurezza mentre il bambino si sposta in avanti. In questo modo, il collo è ben protetto da sforzi e tensioni.

Il CYBEX PALLAS G i-Size si può fissare nel veicolo sia con ISOFIX sia con Top Tether. Infatti, la seduta è un seggiolino auto per bambini 2 in 1 che si trasforma da seggiolino auto con cuscino di sicurezza in seggiolino rialzato con schienale alto. Una volta che il bambino misura almeno 105 centimetri di altezza o raggiunge i 21 chilogrammi di peso, il cuscino di sicurezza può essere rimosso per fare in modo che il seggiolino auto diventi un seggiolino rialzato con schienale alto.

Il Sistema L.S.P. (Linear Side-impact Protection) è integrato nel seggiolino auto e limita del 20% circa le forze che si verificano in caso di impatto laterale. Il seggiolino possiede, inoltre, alette laterali flessibili (protezioni) che proteggono in profondità il bambino in caso di impatto laterale, garantendo al tempo stesso maggior comfort ai bambini più grandi. Il cuscino della seduta di PALLAS G i-SIZE è ottimizzato per fare in modo che i più piccoli non scivolino in avanti nemmeno quando dormono.

Il seggiolino auto con il cuscino di sicurezza è perfetto per i bambini fra i 76 e i 105 cm di altezza e fra i 9 ai 21 chilogrammi di peso massimo. Senza il cuscino di sicurezza, il seggiolino auto può essere usato dai bambini fino ai 150 cm di altezza e fino ai 50 chilogrammi di peso.

E’ disponibile nei negozi rivenditori in otto differenti colori a un prezzo di vendita consigliato di 299.95€.