Cybex premiato ai “German Design Awards”

Grande riconoscimento per Cybex premiato ancora una volta ai German Design Awards. Tre prodotti CYBEX hanno ottenuto il titolo di “Vincitori” nella categoria “Excellent Product Design – Baby and Childcare” : il passeggino CYBEX GAZELLE S, il passeggino CYBEX EEZY S+ 2 e il seggiolino auto CYBEX SOLUTION Z i-FIX.

“Spazioso, compatto, elegante e resistente, è un notevole passeggino moderno con un alto livello di funzionalità.” Questo l’elogio della giuria per il CYBEX GAZELLE S, un tuttofare per i genitori urbani. Passeggino agile e leggero è ideale per fare shopping in città grazie al cestello aggiuntivo e rimovibile. In più, può essere facilmente trasformato da passeggino singolo a passeggino doppio senza perdere mobilità e senza occupare troppo spazio.

Poi, EEZY S+ 2 studiato per le famiglie che viaggiano molto. Il passeggino è progettato come un sistema da viaggio e può essere utilizzato con la seduta, la navicella o un seggiolino auto. La sua forma minimale e i materiali di alta qualità, gli conferiscono un aspetto sempre attuale. Le sue funzioni per il trasporto sono ben studiate e aumentano il comfort sia per i genitori che per i bambini.

“EEZY S+ 2 è versatile, semplice ma molto in voga” ha affermato la giuria. “I facili comandi semplici permettono il posizionamento verticale e orizzontale, garantendo una maggiore durata del prodotto.”

Seggiolino auto caratterizzato da design eccellente, sicurezza e funzionalità, CYBEX SOLUTION Z i-FIX unisce, invece, l’eleganza con la sicurezza e offre anche un livello di comfort molto alto per il bambino. La seduta cresce con il bambino e può essere utilizzata dai tre ai dodici anni circa. Ancora una volta, la giuria ha elogiato nella sua valutazione il rapporto equilibrato tra i vari elementi di design e sicurezza. “Sorprendente, ben protettivo e assolutamente durevole, questo seggiolino auto per bambini, ricco di funzionalità, non solo aderisce ai più recenti standard di sicurezza internazionali, ma fornisce anche elementi personalizzabili per soddisfare pienamente le esigenze di comfort dei bambini durante la crescita.”

Infine, menzione speciale per CYBEX MELIO CARBON. E’ il passeggino più leggero della famiglia CYBEX con i suoi 5.9 chilogrammi. Si caratterizza per le sue linee chiare e l’uso innovativo di materiali in fibra di carbonio. “Un passeggino leggero e versatile che si adatta perfettamente alla vita cittadina moderna” ha scritto la giuria nella sua valutazione.