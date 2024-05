CYBEX presenta Anoris T2 i-Size: fino al 50% in più di sicurezza

Nel 2021, CYBEX – azienda leader nel settore della sicurezza auto per bambini – ha lanciato il primo seggiolino auto con airbag: l’ Anoris T i-Size. premiato come vincitore ai Test ADAC con una valutazione complessiva inedita di 1.5 “molto buono” ha spinto il brand a sviluppare ulteriormente l’innovazione del prodotto.

La tecnologia dell’airbag integrata in Anoris T2 i-Size offre fino al 50% in più di sicurezza in caso di impatto frontale rispetto ai tradizionali seggiolini auto per bambini rivolti nel senso di marcia con un sistema di cinture di sicurezza a 5 punti. L’airbag si gonfia in millisecondi creando una forma a C intorno al cuscino di protezione, che fornisce anche una protezione ottimale per la testa e il collo. Le forze vengono distribuite su tutto il corpo e il bambino rimane saldamente al suo posto. Il nuovo Anoris T2 i-Size offre una protezione completa per i bambini dai 15 mesi ai 7 anni quando viaggiano rivolti nel senso di marcia. Questo sognifica che i bambini dispongono di tre anni in più di crescita rispetto alla maggior parte dei seggiolini auto convenzionali e un anno in più rispetto al modello precedente.

Oltre alla sicurezza, Anoris T2 i-Size ottiene punteggi elevati anche in termini di design intelligente ed ergonomico. Il seggiolino auto dispone di un compatto cuscino di protezione One-Click, che è più piccolo rispetto al suo predecessore. Il bambino non deve più sostenere il peso del cuscino di protezione poiché è mantenuto in posizione da un distanziatore. Di conseguenza, questo nuovo modello garantisce un livello di comfort più elevato, garantito anche da una salita e una discesa più semplici.

“Gli airbag proteggono gli adulti nei veicoli da decenni. Sono diventati degli indispensabili dispositivi di sicurezza, rendendo praticamente impossibile acquistare un’auto senza di essi,” ha sottolineato Martin Pos, fondatore di CYBEX. “Per noi, il prossimo passo logico è stato quindi quello di sviluppare un corrispondente airbag integrale in grado di offrire anche ai bambini la massima sicurezza in auto, specialmente dal momento in cui gli studi sulla sicurezza dei seggiolini per bambini mostrano che circa l’80%¹ dei genitori viaggia con i propri figli rivolti nel senso di marcia anche al di sotto dei due anni, riducendo la loro sicurezza di circa il 50%”.