Cybex presenta il sistema modulare della Linea G

CYBEX presenta i nuovi seggiolini auto CLOUD G i-SIZE e SIRONA G i-SIZE, gli ultimi aggiunti alla prestigiosa Linea G. Questi seggiolini, progettati per accompagnare le famiglie in ogni fase della crescita, dalla nascita alla preadolescenza, offrono livelli eccezionali di sicurezza e comfort.

CLOUD G i-SIZE: Comfort e Sicurezza in ogni posizione

Il CLOUD G i-SIZE si rivela come il compagno ideale per i genitori in movimento, garantendo una salita e discesa dall’auto rapida e comoda grazie al suo innovativo sistema di rilascio one-click e alla rotazione a 180°. La posizione ergonomica sdraiata favorisce la crescita e la postura del bambino, mentre il sistema di ventilazione a 360° assicura un’ottimale traspirabilità, rendendo i viaggi sereni anche nelle giornate più calde. L’innovativa Linear Side-Impact Protection Plus (L.S.P. Plus) aumenta ulteriormente la sicurezza, offrendo una protezione supplementare del 15% in caso di impatti laterali. Con la sua leggerezza e la certificazione per l’uso in aereo, il CLOUD G i-SIZE diventa il compagno ideale anche durante i viaggi.

SIRONA G i-SIZE: Sicurezza a 360° con massimo comfort

Il seggiolino auto CYBEX SIRONA G i-SIZE offre un livello senza precedenti di comfort e protezione durante la salita e la discesa del bambino dall’auto. La sua rotazione intuitiva a 360° posiziona il bambino nella posizione ottimale, facilitando la vita quotidiana dei genitori. La possibilità di viaggiare contro il senso di marcia, con un aumento della sicurezza del 50%, è una caratteristica distintiva degli ultimi seggiolini auto per bambini. Le cinque diverse impostazioni di reclinazione consentono ai genitori di trovare la posizione ergonomica perfetta per il proprio bambino durante il viaggio, con la protezione aggiuntiva del sistema integrato L.S.P. La ventilazione a 360° garantisce un’esperienza di viaggio confortevole, specialmente nelle giornate più calde.

Base G: Sicurezza e Flessibilità per i primi quattro anni di vita

La Base G, pratica e versatile, costituisce la fondamenta sicura per il sistema modulare della CYBEX G-Line. Progettata per adattarsi sia al CLOUD G che al SIRONA G, fornisce una base stabile, flessibile e a lungo termine. Con la sua gamba d’appoggio anti-rotazione e i pulsanti di rilascio ISOFIX, assicura una maggiore stabilità e sicurezza in auto, semplificando al contempo l’installazione del seggiolino.