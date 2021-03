Cybex presenta la Academy, un innovativo strumento di training digitale

CYBEX – azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti sicuri, di design e fashion per bambini – ha lanciato la nuova CYBEX Academy, una piattaforma di formazione digitale pensata esclusivamente per i rivenditori, con l’obiettivo di aiutarli ad adattare e promuovere al meglio la loro offerta e allo stesso tempo a conoscere in modo approfondito i prodotti CYBEX.

La CYBEX Academy è un portale online in grado di fornire, attraverso un semplice click, tutti gli strumenti necessari al personale di vendita per interagire con i clienti e mostrare i prodotti CYBEX: video interattivi e informazioni sono presenti sull’app facile e intuitiva, per un accesso facile e diretto sempre e ovunque.

L’applicazione è, inoltre, regolarmente aggiornata con modifiche sul prodotto, aggiornamenti della legislazione, messaggi e nuovi lanci, permettendo così ai rivenditori di essere sempre al passo con le novità e di verificare le informazioni principali del prodotto in qualsiasi momento.

Aspetto originale della piattaforma è la possibilità, per i membri dello staff più competitivi, di partecipare a un quiz giornaliero di tre domande. In questo modo, tutti i rivenditori si metteranno alla prova sulla loro conoscenza del brand, potranno competere con i colleghi di altri paesi e monitorare la classifica con la loro posizione.

“Da sempre siamo alla ricerca e mettiamo in atto strumenti innovativi per essere sempre al fianco dei nostri partner. La Cybex Academy è però una vera e propria rivoluzione e qualcosa di mai vista nel mondo dell’infanzia” racconta Sandro Pietrogrande, Country Manager CYBEX Italia. “Grazie all’app di facile utilizzo, tutti i nostri clienti possono rimanere sempre connessi e aggiornati sul mondo CYBEX, essere parte attiva della nostra famiglia e aggiornarsi costantemente sulle novità, per farsi sempre trovare pronti di fronte alle domande dei genitori”.