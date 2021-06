Cybex presenta la collezione SIMPLY FLOWERS

L’alta moda incontra la funzionalità innovativa con la collezione SIMPLY FLOWERS di CYBEX. Passeggini, seggiolini auto e il sacco coprigambe Platinum sono tutti decorati con petali perfettamente posizionati e bellissimi boccioli. I fiori sembrano quasi aprirsi uno dopo l’altro, rivelando lentamente la loro meravigliosa fioritura.

Nel corso degli anni, il team di progettazione CYBEX ha sperimentato e introdotto uno stile di alto livello in ogni collezione moda. La più recente, SIMPLY FLOWERS, è stata ispirata non solo dal mistero creativo di una fiaba, ma anche da uno stile globale cool e alla moda senza tempo.

I prodotti presentano una tecnica di taglio laser che definisce forme e trame diverse e sono disponibili in tre colori monocromatici. Il colore pale blush è il protagonista come il colore più allegro, più delicato e senza dubbio il più romantico di tutti, scoppiettante di gioia.

I passeggini PRIAM e MIOS sono caratterizzati da dettagli floreali sulla capottina parasole e da bellissimi e intricati ricami floreali sui rivestimenti trapuntati e sui poggiagambe.

Il seggiolino auto CLOUD Z i-Size è ricco di decorazioni floreali uniche e molto dettagliate dal rivestimento alla capottina parasole pieghevole e presenta anche alcune creazioni di petali in 3D.

SIMPLY FLOWERS di CYBEX include anche un comodo sacco coprigambe e una borsa cambio. Entrambi i prodotti sono decorati con lucenti applicazioni floreali in 3D. Tre i moderni colori: Pale blush, Nude beige e Dream grey.

La collezione è già disponibile online e da rivenditori selezionati.