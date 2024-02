CYBEX presenta la Linea G

CYBEX si pone, da sempre, l’obiettivo di accompagnare mamme e papà in ogni fase della crescita del proprio bambino e, proprio per questo, presenta la più completa Linea G. Un’esclusiva linea Gold di seggiolini auto che comprende i prodotti fondamentali per garantire comfort e sicurezza dalla nascita fino ai 150cm.

Cloud G i-Size si presenta come il compagno ideale per i genitori in costante movimento, alla ricerca di praticità e funzionalità fin dai primi giorni di vita del bambino. Grazie al suo sistema di rilascio con un solo clic e alla funzione di rotazione a 180°, semplifica ulteriormente gli spostamenti nella vita di tutti i giorni. La posizione ergonomica supporta la crescita e la postura del bambino fin dai primi giorni. Il sistema di ventilazione a 360° assicura una traspirabilità ottimale, rendendo i viaggi sereni anche nelle giornate più calde. Cloud G i-Size si distingue per la sua leggerezza, rendendolo adatto anche come seggiolino per viaggi in aereo. L’innovativo sistema di protezione dagli impatti laterali, denominato Linear Side-Impact Protection Plus (L.S.P. Plus), aumenta la sicurezza dei bambini fino al 15% in confronto a un seggiolino senza questa tecnologia, come dimostrato da test ADAC.

Sirona G i-Size accompagna i genitori nella fase successiva della crescita, donando comfort e sicurezza.

L’intuitiva funzione di rotazione a 360° rende semplice e veloce l’ingresso in auto e offre così un prezioso aiuto a mamme e papà.

Sirona G i-Size è un seggiolino rivolto contro il senso di marcia progettato per la massima protezione. È dotato di cinque impostazioni di reclinazione separate – per individuare la posizione ergonomica perfetta – e del sistema integrato L.S.P. Il sistema di ventilazione a 360° garantisce viaggi piacevoli e sereni, anche per i più piccoli, nelle giornate calde.

La Base G, versatile e pratica, costituisce una base sicura per il sistema modulare della linea G, fornendo sicurezza e supporto per i primi quattro anni di vita. La base modulare della linea G unisce sicurezza e comfort sin dall’inizio ed è compatibile con Cloud G e Sirona G, così da essere un prodotto a lungo termine.

La base garantisce maggiore stabilità in auto grazie anche alla gamba d’appoggio che previene la rotazione in avanti in caso di incidente e ai pulsanti di rilascio ISOFIX che rendono l’installazione più semplice e sicura.

Pallas G i-Size rappresenta l’ultima generazione della pluripremiata serie di seggiolini auto Pallas. Dotato di tecnologia delle protezioni laterali, ancora più sicura e semplice, è in grado di ridurre il rischio di lesioni al collo. Il suo innovativo sistema di ventilazione dell’aria a tutto tondo e la rete 3D integrata in mesh permettono una maggiore traspirabilità.