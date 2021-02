CYBEX presenta la sua ultima fashion collection con l’icona del design JEREMY SCOTT

Il design di alta moda incontra la giocosità moderna. Il famoso designer Jeremy Scott collabora per la quarta volta con il pioniere dell’infanzia tedesco CYBEX. Jeremy Scott (direttore creativo della casa di oda Moschino) il quale sorprende ancora una volta con l’esclusiva collezione PETTICOAT – ricca di divertimento, gioia e pura felicità. Alcuni prodotti selezionati CYBEX sono disponibili con questo nuovo sensazionale design.

Ancora una volta, l’icona americana ha portato la sua visione unica nel mondo dei prodotti per l’infanzia. Passeggini, seggiolini auto ed essential bag presentano un design vivace e alla moda che esplode di energia.

“Amo la creatività e le differenze in qualsiasi cosa si stia progettando – vestiti, macchine, costumi di scena per pop star o passeggini. Adoro l’idea che diventi parte della vita di qualcuno”, afferma Scott, descrivendo perfettamente la passione e la visione dietro PETTICOAT. L’ispirazione principale di Scott per la nuova collezione è stata la vita attiva e gioiosa che vivono tutti i genitori moderni. Si meritano tutti un design che rifletta la loro personalità, il loro stile e freschezza.

La nuova fashion collection PETTICOAT è caratterizzata da pois in tutte le misure. Il primo successo del leggendario musicista Frank Sinatra Polka Dots and Moonbeams mette al centro della scena proprio questo amato elemento di design. I pois sono popolari nella cultura pop e nella moda da oltre un secolo. Nella collezione PETTICOAT, i pois bianchi brillano su uno splendido tessuto rosso, garantendo attenzione ovunque si vada. I pois bianchi sembrano danzare su un tessuto vibrante, donandogli un design completamente nuovo. Senza dubbio la ciliegina sulla torta è il grande fiocco, espressione di pura felicità che sicuramente farà splendere i volti in pochi secondi. La giocosità di questa edizione esclusiva si riflette perfettamente nel fiocco.

PETTICOAT include la seduta del passeggino PRIAM e la navicella PRIAM LUX , così come la seduta del passeggino MIOS e la carrozzina MIOS LUX. Anche il seggiolino auto CLOUD Q & Z-I SIZE promette viaggi sicuri con grande stile. La collezione comprende anche il sacco Platinum e una divertentissima essential bag.

La collezione è disponibile online e dai rivenditori selezionati da Febbraio 2021.