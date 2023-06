CYBEX presenta le nuove aggiunte Platinum: CLOUD T i-SIZE e SIRONA T i-SIZE

CYBEX introduce CLOUD T i-SIZE e SIRONA T i-SIZE, due nuove aggiunte Platinum di seggiolini auto della linea T che accompagneranno le famiglie durante tutti gli step della crescita: dalla nascita all’adolescenza, con altissimi standard di sicurezza e comfort.

Il CLOUD T i-SIZE è un seggiolino auto che può essere utilizzato dalla nascita fino ai 24 mesi del bambino. Una delle caratteristiche innovative di questo seggiolino è il suo sistema di reclinazione che garantisce un comfort ergonomico superiore. Il bambino può riposare in posizione distesa all’interno dell’auto, assicurando una postura ottimale e prevenendo la caduta della testa in avanti. Inoltre, quando combinato con il passeggino, il CLOUD T i-SIZE può essere totalmente reclinato, offrendo il massimo comfort durante gli spostamenti. La ventilazione a 360° del seggiolino assicura una temperatura ottimale per il bambino in qualsiasi stagione, mentre i tessuti di alta qualità garantiscono una traspirabilità sei volte maggiore.

Il SIRONA T i-SIZE è un seggiolino auto rivolto contro il senso di marcia, progettato per offrire un’eccellente protezione in caso di incidente. Questa posizione riduce il rischio di lesioni al collo e alla testa del bambino, aumentando la sicurezza del 50%. Inoltre, il seggiolino offre una rotazione a 360° che facilita l’ingresso e l’uscita del bambino dall’auto. Il sistema di ventilazione a 360° garantisce una corretta circolazione dell’aria e comfort in qualsiasi condizione climatica. Il SIRONA T i-SIZE è dotato del sistema di protezione lineare a impatto laterale (L.S.P.) che riduce la forza d’impatto iniziale fino al 25%.

Un’altra aggiunta importante alla linea Platinum di CYBEX è l’ANORIS T i-SIZE, un seggiolino auto che ha ottenuto il punteggio più alto nella storia dei test di sicurezza. Questo seggiolino è dotato di un airbag integrato che si attiva in pochi millisecondi, offrendo un livello di sicurezza comparabile a quello dei seggiolini rivolti contro il senso di marcia. L’ANORIS T i-SIZE offre inoltre maggiore spazio per le gambe, comfort e facilità di installazione, ed è adatto ai bambini dai 15 mesi ai 6 anni.

Infine, la linea T presenta anche il SOLUTION T i-FIX, un seggiolino auto che cresce con il bambino e offre un elevato livello di sicurezza. Il poggiatesta reclinabile brevettato garantisce una protezione extra in caso di impatto laterale, mantenendo la testa del bambino nella zona di sicurezza del seggiolino. Il sistema di protezione lineare a impatto laterale (L.S.P.) assorbe l’energia cinetica, riducendo le forze di impatto laterale. Il SOLUTION T i-FIX può essere utilizzato dai 3 ai 12 anni e offre un sistema di ventilazione avanzato per garantire il comfort del bambino durante i viaggi.

La linea T di seggiolini auto della CYBEX rappresenta un nuovo standard di sicurezza e comfort per i bambini durante i viaggi in automobile. Con caratteristiche innovative e tecnologie avanzate, questi seggiolini offrono una protezione affidabile e un comfort ottimale per i piccoli passeggeri. I genitori possono sentirsi sicuri e tranquilli sapendo di avere a disposizione prodotti di alta qualità che crescono con i loro figli, offrendo una protezione costante in tutte le fasi della crescita.