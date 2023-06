CYBEX SENSORSAFE: sicurezza totale per i bimbi in auto

Viaggiare in auto con i propri bambini è un’esperienza comune per molti genitori, ma la sicurezza dei piccoli passeggeri rimane una preoccupazione costante. Purtroppo, ancora oggi assistiamo a numerosi incidenti e situazioni pericolose legate alla sicurezza in auto. In questo contesto, CYBEX ricorda l’importanza dell’utilizzo del dispositivo anti abbandono, un’innovazione fondamentale per garantire la sicurezza dei bambini durante i viaggi in auto.

Il dispositivo anti abbandono di CYBEX, chiamato SENSORSAFE, è progettato appositamente per il monitoraggio costante e la sicurezza dei bambini durante i viaggi in auto. SENSORSAFE è composto da una clip che viene collegata al sistema di chiusura del seggiolino e sincronizzata con un’applicazione per smartphone tramite Bluetooth. Una volta che la clip SENSORSAFE viene chiusa, la tecnologia si attiva immediatamente. Nel caso in cui si verifichi una situazione potenzialmente pericolosa per il bambino, i genitori ricevono un segnale acustico e una notifica sul proprio smartphone, permettendo loro di reagire prontamente.

Uno degli aspetti chiave di SENSORSAFE è la sua capacità di prevenire l’abbandono involontario dei bambini all’interno dell’auto. Se il conducente si allontana dal veicolo mentre il bambino è ancora a bordo, l’app SENSORSAFE invia una notifica e un ulteriore avviso dopo una certa distanza per ricordare all’autista di prendere il bambino. In situazioni in cui il guidatore non noti la notifica, SENSORSAFE informa anche i contatti di emergenza, fornendo loro la posizione esatta del veicolo.

La clip SENSORSAFE è progettata per rendere difficile per i bambini aprire il sistema di chiusura del seggiolino. Il dispositivo rileva immediatamente se la clip viene aperta e avvisa immediatamente il conducente tramite l’app con una notifica push e un segnale acustico. Questa funzione aggiuntiva riduce notevolmente il rischio di uscita accidentale dei bambini dai seggiolini durante il viaggio.

Oltre a garantire la sicurezza in termini di abbandono e uscita involontaria, SENSORSAFE monitora costantemente la temperatura all’interno dell’auto. Se la temperatura ambientale raggiunge livelli critici, sia troppo calda che troppo fredda, SENSORSAFE avvisa il conducente tramite l’app. Questo previene situazioni di surriscaldamento o ipotermia del bambino, garantendo il suo benessere durante il viaggio.

Gli esperti sconsigliano i lunghi viaggi in auto con i bambini, ma talvolta sono inevitabili. SENSORSAFE tiene traccia del tempo di viaggio raccomandato, che solitamente è di massimo 2 ore, e invia una notifica quando tale limite viene superato. Questo serve come promemoria per i genitori, permettendo loro di prendere le necessarie pause e assicurandosi che i bambini non rimangano troppo a lungo in posizione seduta durante il tragitto.

L’app SENSORSAFE può essere utilizzata per iOS e Android ed è disponibile in varie lingue.