Cybex, sicurezza in auto: la scelta e l’ utilizzo dei seggiolini per bambini

CYBEX – azienda che pone la sicurezza come base della propria filosofia riassunta nel principio innovativo D.S.F. (design, sicurezza, funzionalità) – ricorda a tutti i genitori quali sono i 10 errori da non compiere che possono sfociare in gravi situazioni in caso di incidente:

Tenere i bambini in braccio durante il viaggio: in caso di incidente, il piccolo verrà strappato dalle braccia.

Allacciarsi insieme al bambino con la stessa cintura di sicurezza: la cintura di sicurezza non si trova nella posizione ideale e quindi perde la sua funzione primaria.

Non stringere a sufficienza le cinture del bambino

Posizionare il bambino nella navicella senza nessun sistema di ritenuta sul sedile posteriore: in caso di uno scontro frontale, il bambino sarà sollevato dalla navicella e catapultato in avanti.

Non usare nessun sistema di ritenuta per il bambino: anche alle più basse velocità, un incidente più essere fatale.

Lasciare l’airbag anteriore attivato quando è posizionato un ovetto contro il senso di marcia

Installare il seggiolino Gruppo 0+ nel senso di marcia: uno scontro frontale può provocare la rottura del collo del bambino perché la sua testa in questa fascia di età è ancora troppo pesante rispetto al resto del corpo.

Installare il seggiolino in modo errato: in posizione o senso errati, allacciato con l’uso della cintura sbagliata, oppure con cintura non bene posizionata o non ben tesa, può costituire un rischio di gravi lesioni. Come regola generale, più è stretto il collegamento fra il seggiolino ed il veicolo, maggiore è la protezione offerta.

Usare il seggiolino in modo improprio: un seggiolino in qualsiasi modo modificato, con parti mancanti o alterate, non può più garantire la sicurezza del bambino. Le parti mancanti possono anche portare a conseguenze mortali. Anche una semplice vite mancante è sufficiente a provocare una rottura in caso di impatto.

Utilizzare un sistema di ritenuta non adatto all’altezza e al peso del bambino, oppure utilizzare un seggiolino che presenta dei danni o ammaccature, anche di piccola entità, come nel caso di utilizzo di seggiolini di seconda mano la cui provenienza è sconosciuta.

Queste sono semplici regole da seguire per garantire la massima sicurezza dei bambini, oltre anche alla necessità di scegliere sempre il seggiolino corretto a seconda dell’età e del peso del bambino.