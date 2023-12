Da Prénatal un caldo abbraccio per l’inverno

Con l’arrivo del freddo pungente, la ricerca di capi caldi diventa una priorità per garantire comfort e protezione ai più piccoli. Prénatal si distingue per la sua ricca proposta di giubbotti, piumini e tute da neve, unendo stile e funzionalità per rispondere alle esigenze di neonati e bambini fino a 10 anni.

La collezione Prénatal non delude mai quando si tratta di offrire varietà. I genitori possono scegliere tra una vasta gamma di modelli caldi e avvolgenti, disponibili in diversi colori, stampe e fantasie. Ogni capo è progettato con attenzione per mettere al primo posto il comfort dei piccoli, garantendo che possano affrontare le giornate fredde con stile.

Tra i capi imperdibili spiccano quelli dai colori più sgargianti. Ad esempio, il piumino imbottito oro cangiante con cappuccio per bambine (2-10 anni) aggiunge un tocco di luminosità alle giornate invernali. Altrettanto affascinante è il piumino in total bronzo con polsini e bordatura evidenziata in tessuto morbido bianco, pensato appositamente per le più piccole (3-36 mesi).

Per i bambini che amano uno stile più maschile, la collezione offre modelli caratterizzati dal color block. Diverse combinazioni di colore, come il blu notte con beige o bianco, accostato al verde militare o al bordeaux e bianco (3-36 mesi), creano un look contemporaneo e alla moda. Per i piccoli dai 2 ai 10 anni, le combinazioni includono il blu notte con rosso o blu elettrico. Ogni capo presenta tasche a taglio trasversale con chiusura a bottone, una vestibilità morbida e pratica grazie alla zip sul fronte.

Indipendentemente dall’evento o dall’occasione, la collezione Prénatal offre soluzioni adatte a ogni contesto. I genitori possono contare su capi che non solo mantengono i loro piccoli al caldo ma anche li fanno sentire alla moda.