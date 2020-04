Da Toshiba un’idea per la Festa della Mamma

In questi giorni di lockdown abbiamo pensato tanto alle nostre mamme e al loro ruolo prezioso nelle nostre vite. C’è chi ha avuto la fortuna di potergli essere vicino e godere del loro tempo e del loro amore. E c’è chi, seppur lontano, ha trovato il modo di essergli comunque accanto anche grazie alla tecnologia.

E allora, la Festa della Mamma si avvicina, avete già pensato ad un regalo perfetto per celebrarla al meglio? Toshiba Electronics Europe GmbH propone un gadget hi-tech ideale per l’occasione: un hard disk esterno della famiglia Canvio in grado di offrire spazio e protezione ad ogni ricordo e momento speciale vissuto con lei.

Canvio Advance nella sua variante dalla scocca bianco perla è un dispositivo di archiviazione elegante e semplice che promette di salvare in tutta sicurezza fino a 4TB di foto, clip video e file multimediali e non. Il suo form factor compatto da 2,5″ lo rende inoltre davvero pratico e sempre a portata di mano, come una piccola scatola dei ricordi. La sua tecnologia – grazie ai software Toshiba Storage Security e Toshiba Storage Backup, scaricabili gratuitamente, con cui sarà possibile impostare backup automatici a intervalli definiti e proteggere ogni dato salvato tramite password – lo rende un device easy-to-use, ideale anche per le mamme meno tech-addicted.