Dacia: continua l’evoluzione di Spring

Lanciata nel 2021, Dacia Spring ha conquistato immediatamente il favore del pubblico, registrando oltre 110.000 ordini. Nel corso del 2022, si è affermata come la terza auto elettrica più venduta a privati in Europa, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti per la sua efficienza. In particolare, nell’anno successivo al suo debutto, ha ottenuto il massimo punteggio di 5 stelle assegnato dall’ente europeo indipendente Green NCAP.

Spring ha rivoluzionato il concetto di mobilità 100% elettrica, rendendola accessibile a tutti e rispondendo perfettamente alle esigenze dei clienti. I dati derivati dai servizi connessi hanno evidenziato che gli utenti di Spring percorrono in media 31 km al giorno, a una velocità di 26 km/h. Nel 75% dei casi, la ricarica viene effettuata direttamente a domicilio, mentre nel 66% dei casi viene utilizzata una presa domestica.

La strategia di Dacia nel settore dei veicoli elettrici si basa sulla sua consolidata esperienza di estensione del territorio. È in quest’ottica che viene introdotto l’allestimento Extreme per la Dacia Spring. Grazie alla versione Extreme, Spring si caratterizza per un design unico e l’innovativa motorizzazione ELECTRIC 65.

La Dacia Spring Extreme ELECTRIC 65 è pensata per i clienti che cercano prestazioni superiori, piacere di guida e versatilità. Offre una potenza maggiore (65 CV/48 kW) rispetto alla versione Spring ELECTRIC 45 (45 CV/33 kW), che rimane disponibile nell’allestimento Essential. La coppia trasmessa alle ruote è aumentata, garantendo una maggiore dinamicità durante le partenze in città e l’ingresso sulle strade a percorrenza veloce.

Il nuovo motore ELECTRIC 65 si distingue in particolare per un regime di rotazione superiore, pari a 14.700 giri/minuto, rispetto ai 8.500 giri/minuto dell’ELECTRIC 45. Ciò si traduce in una maggiore potenza. La nuova definizione tecnica del riduttore, con un rapporto di riduzione che passa da 7,162 a 12,057, aumenta la coppia effettivamente trasmessa alle ruote motrici.

In città, la Dacia Spring Extreme ELECTRIC 65 raggiunge i 50 km/h in soli 3,9 secondi, ovvero 1,9 secondi in meno rispetto alla Spring ELECTRIC 45. Su strada, il tempo di accelerazione necessario per passare da 80 a 120 km/h è quasi dimezzato (13,5 secondi contro 26 secondi). La Spring Extreme ELECTRIC 65 offre un’autonomia di 220 km in ciclo misto WLTP e 305 km in ciclo WLTP City.

Dacia Spring Extreme ELECTRIC 65 è già disponibile al prezzo di 23.200 euro (escluso ecobonus). Dacia Spring Essential ELECTRIC 45 è sempre venduta al prezzo di 21.450 euro (escluso ecobonus).