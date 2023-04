Dacia Jogger: multispazio per le famiglie

La nuova Dacia Jogger è un’auto altamente versatile e multiuso, una scelta di successo per coloro che hanno bisogno di spazio, ma desiderano anche mantenere un alto livello di comfort e qualità, mantenendo al contempo bassi i costi di gestione. Presentata come quarto pilastro della gamma prodotto, si inserisce tra i già apprezzati Sandero, Duster e Spring. Noi, dopo aver provato la versione GPL, abbiamo avuto la possibilità di provare il modello Extreme a 7 posti, equipaggiato con il propulsore a benzina 1.0 3 cilindri da 110 CV.

Rendere la mobilità accessibile a tutti è da sempre uno degli obiettivi principali del Marchio e con Nuovo Jogger continua ad offrire il miglior rapporto qualità/prezzo anche nel segmento C, rivolgendosi ai nuclei familiari più numerosi o a chiunque abbia bisogno di grandi spazi di carico per i suoi viaggi o per le sue attività giornaliere. Dimensioni generose, praticità e modularità da record contraddistinguono questo modello che si afferma come la giusta combinazione tra accessibilità e spaziosità.

Esteticamente, l’allestimento Extreme cattura subito l’attenzione per i diversi particolari, come il naming modello color rame sulle barre da tetto, uno stripping con motivo topografico sulle porte anteriori, elementi color rame in corrispondenza dei fendinebbia e cerchi in lega nero lucido.

All’interno la plancia molto curata e funzionale, con finiture di buona qualità. Anche l’abitacolo beneficia dell’allestimento Extreme e presenta un nuovo tessuto che offre una resistenza agli agenti esterni e può essere pulito con grande facilità. Di grande impatto anche gli elementi color rame sui pannelli delle porte anteriori e sul profilo delle bocchette di reazione e la goffratura dell’emblema Dacia link sui sedili anteriori. Sulla versione Extreme UP, la più accessoriata, troviamo anche il clima automatico, un display dell’Infotainment fino a 8 pollici e altri accessori di segmento superiore come sedili riscaldati, accesso keyless, sensori di parcheggio e retrocamera. Grazie ai suoi 2,90 metri di passo, l’abitacolo è molto spazioso e versatile. Dietro, la seconda fila di sedili, oltre ad essere abbattuta secondo uno schema 60:40, può ribaltarsi verticalmente per agevolare l’accesso all’ultima fila di sedili che può accogliere due passeggeri. In configurazione 5 posti, nel nel vano bagagli, si possono avere 708 litri utili, fino ad arrivare ai 1.819 litri abbattendo anche le sedute centrali. Con 2 posti supplementari in uso la capacità del bagaglio è di 180 litri.

Su strada, Jogger conferma le doti già testate sulla versione con motorizzazione GPL. Comfort, praticità e buone sensazioni di guida solo le caratteristiche principali. Il piccolo 3 cilindri da 110 CV lavora bene ed è molto silenzioso. Ha coppia quanto basta per non dover continuamente usare il cambio e ha un buono spunto in tutte le situazioni. L’abitacolo contiene bene le vibrazioni così come gli spostamenti laterali, lasciando limitato il rollio e il beccheggio.

Il listino di Dacia Jogger 1.0 TCe, parte da 20.650 euro per la versione entry level, la Essential.