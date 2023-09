Dacia Jogger: non solo una familiare

Dacia si conferma sempre all’avanguardia nel suo impegno a semplificare la vita dei suoi clienti. Con una concezione ispirata alla versatilità di un coltellino svizzero, il Dacia Jogger è un veicolo in grado di ospitare fino a sette adulti e offre più di 52 configurazioni possibili. Quest’auto si adatta perfettamente alle esigenze mutevoli dei suoi clienti, garantendo una vasta gamma di disposizioni. La parte posteriore del veicolo è composta da una panchina a tre posti con schienale e seduta frazionabili (seconda fila), e nella versione a sette posti, dispone di due sedili singoli pieghevoli e removibili (terza fila).

Il Dacia Jogger vanta una capacità di carico pari a 2.094 litri. Nella versione a cinque posti, il bagagliaio offre uno spazio di 708 dm3 VDA (con schienale alto). Passando alla versione a sette posti, il volume si riduce a 160 dm3 VDA con i sedili della terza fila ripiegati. Grazie all’altezza di carico di 661 mm e alla lunghezza del pianale del bagagliaio di oltre 1.100 mm nella versione a cinque posti, le famiglie possono comodamente trasportare oggetti come passeggini o biciclette per bambini senza la necessità di smontarli.

Il Dacia Jogger non è destinato solo alle famiglie, ma anche a coloro che amano le attività all’aria aperta. Questo veicolo si presenta come il compagno ideale per il trasporto di attrezzature da escursionismo, utensili per il fai da te o addirittura animali domestici, semplicemente rimuovendo i sedili della terza fila. La capacità di traino varia da 625 kg nella versione non frenata fino a 1.200 kg nella versione frenata. Per agevolare il carico e garantire la sicurezza durante il trasporto, il bagagliaio è dotato di tenditori elastici e quattro anelli di ancoraggio. Inoltre, può vantare fino a tre prese da 12 V, tra cui una nel bagagliaio.

Dacia Jogger offre la possibilità di viaggiare comodamente in compagnia della famiglia o degli amici, grazie ai sette veri posti disponibili. Gli occupanti della seconda fila godono di ampio spazio per le gambe, tavolini scorrevoli e pieghevoli con portabicchieri. I passeggeri della terza fila hanno facile accesso ai loro posti, ciascuno dei quali è dotato di un sedile singolo con bracciolo e un ampio finestrino posteriore per una visione panoramica esterna eccezionale. Inoltre, sui sedili laterali della seconda fila sono disponibili due ganci Isofix per garantire la sicurezza dei bambini durante il viaggio.