Dario Argento – Doors into Darkness: Cinecittà e il BFI celebrano il Maestro a Londra

Dopo il grande successo degli omaggi degli omaggi ad Antonioni, Fellini e Pasolini, Cinecittà e il British Film Institute, ritornano insieme per celebrare il Maestro italiano del brivido, con un mese di programmazione intitolato Dario Argento: Doors into Darkness, in cartellone all’istituto di Southbank dal 1 al 23 maggio.

Nel corso della sua brillante carriera, Dario Argento ha regalato al mondo una delle prospettive horror più angosciosamente complesse: dai lucidi e stilosi shock dei suoi osannati thriller al caleidoscopio gotico dei suoi misteriosi horror. Adesso il pubblico londinese potrà ripercorrere la il cammino del maestro in diverse occasioni: durante una conversazione con gli spettatori che vedrà Argento protagonista, il 12 maggio, e con introduzioni alle proiezioni e Q&A che apriranno e chiuderanno la visione dei suoi film più iconici.

La programmazione prevede la proiezione delle versioni restaurate in 4K dai laboratori di Cinecittà di 17 film del cineasta, tutte in anteprima per la Gran Bretagna, tra cui L’uccello dalle piume di cristallo, lo straordinario debutto del 1970, Il gatto a nove code (1971), il capolavoro-manifesto Profondo rosso (1975), Suspiria (1977), l’agghiacciante meta-giallo Tenebre (1982), Trauma e tanti altri.

Una selezione di questi titoli sarà disponibile anche per gli abbonati della piattaforma streaming BFI Player insieme a un saggio video di introduzione alla retrospettiva, ‘Strange Phenomena’, online a partire dal 17 aprile sul canale YouTube del BFI.

“Argento è senza dubbio uno dei più influenti nomi nella storia del cinema horror, nessun altro regista ha saputo creare mondi con uno stile tanto preciso e un’onirica inquietudine come lui – dice Micheal Blyth curatore della retrospettiva e senior film programmer del BFI – È un piacere collaborare con Cinecittà al tributo di un’opera rivoluzionaria e poter dare il benvenuto al suo artefice. Di rado il terrore ha avuto un aspetto così bello”.

“Siamo orgogliosi di presentare a Londra Dario Argento: Doors into Darkness, omaggio a uno dei registi cult del cinema italiano, reso possibile grazie alla fruttuosa collaborazione con il BFI – commentano Camilla Cormanni e Paola Ruggiero, curatrici per Cinecittà della retrospettiva –. Creatore di un genere che mescola thriller psicologico, mistero e horror con accenni splatter, Argento ha dato vita a pellicole in cui potere visionario, ricerca estetica e attenzione quasi maniacale a fotografia e suono sono diventati tratti distintivi del suo inimitabile talento. Grazie a un meticoloso lavoro di restauro, siamo molto felici di poter restituire al pubblico 17 film del maestro nel loro splendore originale. È un onore per Cinecittà celebrare un autore contemporaneo che continua a essere omaggiato ed emulato da tanti fan in tutto il mondo”.

I biglietti per Dario Argento: Doors into Darkness saranno in vendita online dal 6 aprile.