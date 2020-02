Dark Polo Gang e Kidd Keo presentano il nuovo brano “Loco”

Esce oggi su tutti gli store digitali, la nuova collaborazione internazionale della DARK POLO GANG con KIDD KEO sul suo brano “Loco”.

Il singolo di Kidd Keo, vede la partecipazione del trio romano sul beat esplosivo di Sick Luke. “Loco” è una fusione di lingue e suoni, italiano e spagnolo, trap e R&B nata dall’unione della DARK POLO GANG con il noto rapper di Alicante. Dopo gli ultimi singoli da solisti i tre artisti si riuniscono sulla traccia per una collaborazione incredibile che porta con sé le sonorità che fin dagli inizi hanno contraddistinto la DPG.

Kidd Keo è un artista trap spagnolo, conosciuto per la sua abilità di saper rappare fluentemente sia in spagnolo che in inglese. Nel 2016 Keo pubblica il singolo “Okay”, una versione spagnola del brano “Debrouillard” di Damso. che diventa un punto di riferimento per la trap in Spagna e raggiunge 19 milioni di visualizzazioni. Nel 2018 l’artista pubblica una serie di canzoni sul suo canale YouTube raccogliendo 400 milioni di visualizzazioni. Grazie alla portata dei suoi ascolti e alle sue capacità Kidd Keo firma un contratto con Warner Music Latina che lo porta ad oggi a collaborare con Universal Italia e la Dark Polo Gang nel suo nuovo singolo “Loco”.

Da oggi è online su YouTube anche il video, realizzato dalla Casa di produzione The Astronauts, girato a Milano. Nelle immagini che scorrono gli artisti si destreggiano tra gare di velocità clandestine e movida. Tutto concentrato in una lunga notte, dove non manca l’ostentazione dissacrante del denaro tra macchine costose e abiti firmati.

La collaborazione nel singolo di Kidd Keo “Loco” arriva dopo la pubblicazione di “GLOCK” e “Bassotto”, i primi progetti della DARK POLO GANG dopo il disco di Platino “TRAP LOVERS”, album che conteneva i singoli “British” (disco di Platino), “Cambiare Adesso” (doppio disco di Platino) e i singoli certificati ORO “Gang Shit”, “Taki Taki”, “Sex On The Beach”, “Splash” e “Toy Boy”.

Dopo le ultime due tracce pubblicate da solisti, la DARK POLO GANG torna insieme per questa collaborazione internazionale con uno dei personaggi di punta della trap spagnola.

