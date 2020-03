Davide Locatelli, fuori oggi il nuovo video di “Experience”

È online il nuovo video di Davide Locatelli “Experience” (Sony Music Entertainment), girato sulle note del nuovo singolo del pianista rivoluzionario che anticipa l’uscita del nuovo disco in primavera. Il video racconta la storia di un anziano signore che giunge davanti a un pianoforte e si ricorda di quando, da giovane, lo suonava forte con tutto sé stesso.

La produzione logistica è a cura di Roberto Facchinetti (che ha anche preso parte al video), la regia è di Morris Moratti, la sceneggiatura di Alessio Russo e Davide Locatelli, l’editing di Morris Moratti e Davide Locatelli, Mimina Cornacchia ha curato lo styling, mentre lo special makeup fx artist è di Valentina Visintin, Michele Salgaro Vaccaro e Simone Gammino, con l’hairstylist di Andrea Fabbretti e la fotografia di scena a cura di Beatrice Tunisi.

Il brano si apre con un arpeggio ostinato che scorre verso una serie di sequenze melodiche che portano al ritornello dove il piano colma in una successione di accordi intervallata da silenzi. In “Experience” la melodia canta e racconta una storia che si ripete sempre più intensa ed entra nel cuore. Alla fine della traccia, quando Davide Locatelli smette di suonare, si ha la sensazione di aver ascoltato un parente ormai anziano che ci ha appena donato uno dei suoi ricordi migliori.

«La prima stesura di Experience risale a 4 anni fa… lo scrissi pensando alle persone coinvolte nel terremoto di Amatrice cercando di immedesimarmi nel loro dolore, dando anche un tocco di speranza per poter ripartire. Il brano in questi quattro anni è maturato e grazie all’aiuto del M° Roberto Rossi che è arrivato alla stesura finale che ho deciso di rilasciare. – commenta il giovane pianista – Experience è un brano intimo e delicato, da ascoltare in camera al buio senza esser circondati da persone. L’ascoltatore deve poter viaggiare con la mente per dar la propria interpretazione di dolore o di speranza. Vorrei che Experience sia la colonna sonora della vita di coloro che mi seguono’»

Lo stile di Davide Locatelli è un condensato di amore per la musica coltivato fin da bambino, nutrito da un’energia che spinge talmente tanto, da far percepire attraverso i tasti il suo stato d’animo. La forza della musica che ha portato il giovane pianista, in pochi anni, a essere una figura unica nel panorama musicale italiano. Un pianista rock, che con i suoi virtuosismi e il modo unico di miscelare alla perfezione classico e moderno, ha avvicinato i più giovani al pianoforte.

Ogni venerdì sui suoi canali social, il giovane talento del pianoforte interpreterà alcune delle maggiori hit del momento. Ecco il primo capitolo:

