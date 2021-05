Davide Valsecchi insieme ad Horizon Automotive

Il Noleggio a Lungo Termine è una delle scelte di mobilità più in crescita del settore automobilistico, trend in costante aumento che riscuote sempre più successo tra gli italiani. Anche nel 2020 infatti, in piena pandemia, ha rappresentato oltre il 15% del mercato nazionale e, per il 2021, si prevede per il NLT Passenger Car una crescita del 19,3% rispetto al 2020 (fonte Dataforce Italia).

A cogliere questa tendenza e ad innovarla è Horizon Automotive, il primo Mobility Hub in Italia che, grazie alla nuova piattaforma, permette di definire in pochi click e con estrema semplicità quanto budget destinare al veicolo. Un team sempre a disposizione del cliente gestisce tutte le incombenze burocratiche senza nessuna spesa imprevista. Un algoritmo consente di visionare la migliore offerta presente sul mercato, sia per veicoli in pronta consegna che da ordinare. Altro elemento che caratterizza la nuova piattaforma digitale Horizon è la possibilità di ricevere immediatamente un promemoria relativo alla propria preferenza.

Proprio queste peculiarità digitali distinguono Horizon sul mercato del NLT perché ha sin da subito puntato sulla leva dei canali Social. Per queste ragioni, il noto commentatore tecnico del mondiale di Formula 1, nonché pilota delle maggiori competizioni sportive, Davide Valsecchi, ha scelto Horizon per comunicare la passione comune per l’automobile. Un connubio all’insegna di valori condivisi quali ambizione, competenza, conoscenza del prodotto, tecnologia, innovazione e attenzione al dettaglio, per raggiungere insieme la performance migliore.

“Sono rimasto sorpreso di aver trovato in Horizon un gruppo di persone giovani, professionali e appassionate d’auto, ma soprattutto in grado di fornire risposte veloci e consulenziali ai clienti: è un piacere collaborare con loro!” ha dichiarato Davide Valsecchi.

La partnership con Davide Valsecchi ha subito generato grande interesse tra il pubblico, dimostrato anche dal maggiore peso del canale digitale sulle vendite totali di Horizon: rispetto ai mesi precedenti l’incidenza del canale B2C digitale è passato dal 10% al 15%. Inoltre, si è registrato anche un aumento del 100% dei follower sui maggiori canali social di Horizon. Un ulteriore elemento di interesse è il fatto che gli utenti digitali si stiano allargando in modo rapidissimo da un punto di vista geografico: Lombardia, Lazio e Piemonte sono solo alcune delle regioni con la maggiore incidenza. Le pagine più visitate sono state la Home Page, il Superconfiguratore e le Offerte, tra i modelli più ricercati figurano: Volkswagen Golf, Nuova Fiat 500 Elettrica, Nuova Jeep Compass.

Per Horizon il tempo, le necessità e i desideri del cliente hanno un valore enorme, per questo la startup fa un passo in più rispetto alla semplice offerta di un prodotto-noleggio. Horizon è un’esperienza di mobilità personalizzata che garantisce consulenza e supporto continui. Un’innovativa “Premium Mobility Experience”, un servizio totalmente “stressfree e zero pensieri”, che consente di gestire la propria auto a noleggio in totale comodità.