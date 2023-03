DC Justice League: Caos Cosmico ora disponibile per console e PC

Comincia una nuova avventura open world per i fan DC. Outright Games, ha annunciato il lancio di DC Justice League: Caos Cosmico, su licenza di Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC.

In DC Justice League: Caos Cosmico i fan potranno vestire i panni dei leggendari supereroi DC, Batman, Superman o Wonder Woman, mentre la Justice League unisce le forze per affrontare l’onnipotente Mr. Mxyzptlk, un folletto arrivato dalla quinta dimensione per auto-eleggersi sindaco di Happy Harbor e seminare il caos. Sarà inoltre possibile personalizzare il proprio stile di combattimento e migliorare il proprio stile di gioco ottenendo gli Artefatti della Giustizia o completando eroiche missioni secondarie per trovare indizi che permetteranno di scovare supercattivi e luoghi segreti.

Nel frattempo, incontreranno alcuni dei supercattivi più potenti dell’universo DC, come Bizzarro, Starro il Conquistatore e Clayface, nonché altri membri iconici della Justice League, come Lanterna verde, Cyborg, Flash e Aquaman, che potranno fornire un supporto nei combattimenti.

Questa nuova avventura open world per i fan DC di ogni età è ora disponibile per PlayStation4, PlayStation5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam.