De Antonio Yachts D28 Formentor: CUPRA per il mare

“Non avrei mai immaginato di vedere una CUPRA Formentor cavalcare le onde, eppure ci siamo riusciti” racconta Francesca Sangalli, responsabile Colour&Trim Concept&Strategy di CUPRA con un certo orgoglio mentre attraversa il porto di Barcellona a bordo del De Antonio Yachts Formentor D28.

L’asfalto si è trasformato in acqua per lo showboat ispirato a CUPRA Formentor VZ5, sviluppato in collaborazione con il costruttore navale di Barcellona De Antonio Yachts trasferendo tutto il design del modello allo scafo ad alte prestazioni. Nato per essere CUPRA. Con l’obiettivo di creare un universo di esperienze attorno all’auto che rappresenti lo stile di vita del marchio, CUPRA ha deciso di conquistare anche il mare. “Siamo un marchio di Barcellona, abbiamo un legame molto forte con il mare” afferma Francesca Sangalli.

Per questo il partner di navigazione perfetto non poteva essere che il cantiere di Barcellona De Antonio Yachts, con cui il marchio ha sviluppato uno showboat ispirato a Formentor VZ5. “La tipologia di imbarcazione, con le sue dimensioni e il suo design, aveva tutte le carte in regola per adattarsi e combinarsi con il brand CUPRA. Quando li guardi insieme percepisci lo stesso codice, la stessa sensazione” aggiunge la designer.

Una sfida che unisce due mondi. Il team Design di CUPRA aveva davanti a sé una sfida: “Volevamo portare l’essenza di Formentor VZ5 sullo yacht, ma abbiamo dovuto tenere conto di alcuni aspetti di cui non ci occupiamo quando progettiamo un’auto, come il sale, l’acqua e gli effetti del sole, per cui non avremmo potuto utilizzare gli stessi materiali che utilizziamo nell’abitacolo di un’auto. Fortunatamente abbiamo a disposizione le ultime tecnologie e siamo andati oltre progettando nuovi tessuti” spiega Sangalli.

Così, per lo yacht è stata creata appositamente una pelle vegana resistente agli effetti dei raggi ultravioletti e sono stati testati i materiali più sofisticati, come legni duri, fibra di carbonio ed elementi metallici presenti su CUPRA Formentor VZ5.

“È stato fantastico imparare gli uni dagli altri durante la progettazione di questo yacht. Ci sono molte superfici e dettagli su questa barca e, attraverso la combinazione dei materiali, abbiamo raggiunto il perfetto equilibrio tra i due mondi” afferma Mariano Suñé, designer di De Antonio Yachts. Il DNA di Formentor VZ5. Per trasmettere l’essenza e tutte le prestazioni dell’esclusivo modello, abbiamo utilizzato esattamente gli stessi colori e finiture che caratterizzano il primo modello progettato e sviluppato 100% per il marchio.

“Abbiamo verniciato lo scafo in blu petrolio opaco e il risultato è spettacolare. L’abbiamo abbinato al nero cromato e abbiamo applicato il colore rame che ci contraddistingue in alcuni dettagli per dargli un tocco molto sofisticato, con una sensazione motoristica che di solito non si vede nella costruzione navale”, continua Francesca Sangalli. Lo scafo presenta uno stile unico con linee diagonali in una diversa finitura. “Abbiamo ottenuto un effetto visivo di movimento che conferisce allo yacht lo stesso carattere potente di CUPRA Formentor VZ5”, aggiunge Suñé.