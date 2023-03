Debutta la Capsule Collection “Fessura x Nuova 500”

FIAT e Fessura hanno annunciato l’uscita della loro Capsule Collection “Fessura x Nuova500”, una linea di calzature di alto livello in edizione limitata, nata dalla collaborazione tra il brand di automobili e il riferimento globale per le sneaker fashion-tech.

La collezione, presentata in anteprima a giugno 2022 presso Pitti Uomo, è composta dalle Runflex 500, un progetto activewear per la corsa ed il tempo libero, che promette di offrire nuove sensazioni di movimento grazie ad un sistema brevettato che alleggerisce il passo e rilascia energia camminando.

Le Runflex 500 sono disponibili in due colori ispirati alle livree della Nuova 500: white electric e navy electric, e sono caratterizzate da texture su misura e dettagli che impreziosiscono la collezione.

La calzatura ha al suo interno 4 cuscinetti realizzati in XL Extralight®, una tecnologia superleggera e ammortizzante del gruppo Finproject S.p.A. con un Compound Bio Circular Attributed di nuova generazione. Organix 3.0 è ottenuto mediante l’utilizzo di materie prime biologiche circolari, provenienti da scarti di attività agricole e forestali, o dalla frazione biodegradabile di rifiuti urbani e industriali, conferendo alla collezione una forte valenza ecologica.

La Capsule Collection ‘Fessura x Nuova500’ rappresenta la condivisione dei valori di innovazione, tecnologia e sostenibilità tra FIAT e Fessura, e la volontà di creare prodotti che offrano ai consumatori nuove esperienze, confort, design, benessere e rispetto per l’ambiente.

La linea di calzature, disponibile sul sito Fessura, nei flagship store e nelle boutique multimarca, e in diversi pop-up in collaborazione con catene nazionali e internazionali, è già un grande successo. FIAT e Fessura hanno realizzato una speciale campagna social per accompagnare il lancio della Capsule Collection fino a metà aprile, dimostrando ancora una volta la loro attenzione verso il design e le tecnologie sostenibili.

La Nuova 500, vettura elettrica progettata e costruita a Torino, è stata scelta come partner per questa collezione, in quanto rappresenta un’icona di stile e innovazione nel mondo dell’automotive, capace di abbattere le convenzioni verso l’elettrico, offrendo un’autonomia fino a 320 Km WLTP (fino a 460 km nel solo ciclo urbano), tempi di ricarica rapidi con la Fastcharge 85 kW di serie, ed una sorprendente facilità di utilizzo.