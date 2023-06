Denim innovativo e funzionale: la nuova collezione SS23 di Bomboogie

La tendenza denim è in pieno boom e Bomboogie, un marchio noto per la sua abilità nel coniugare stile e funzionalità, presenta la sua nuova collezione di abbigliamento in tessuto effetto denim per la stagione SS23. Questa collezione innovativa unisce il fascino intramontabile del denim con il comfort e la versatilità dei tessuti moderni, offrendo capi sia per donne che per uomini che sono contemporaneamente alla moda e funzionali.

Nella linea femminile, l’effetto denim si fa spazio grazie all’utilizzo del tessuto chambray al 100% di cotone, disponibile in diverse tonalità di azzurro che richiamano l’iconico tessuto dei jeans. Freschi abiti dalla vestibilità rilassata, shorts dalla linea dritta e pantaloni palazzo diventano la scelta ideale per affrontare l’estate senza rinunciare al comfort e alla versatilità del denim.

Per gli uomini, i protagonisti sono pantaloni e bermuda chino realizzati in una miscela di cotone e tela, tinti e lavati in modo da ottenere un look particolare. Questi capi, proposti sia in vestibilità slim che comoda, garantiscono massima freschezza e sono disponibili in una palette di colori classici come blu notte, azzurro, bianco, nero, verde oliva e beige.

A differenza dei jeans tradizionali, la collezione Bomboogie in tessuto effetto denim si distingue per la sua leggerezza e traspirabilità, caratteristiche perfette per la calda stagione. Ogni capo assicura una vestibilità comoda che si adatta al movimento di chi lo indossa, con uno stile moderno e contemporaneo adatto sia per il giorno che per la sera.

La straordinaria fusione di stile, comfort e versatilità nella proposta di capi effetto denim conferma Bomboogie come un marchio sempre all’avanguardia, che riflette il DNA distintivo del marchio anche in questa collezione.