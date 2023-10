DEPECHE MODE: l’8 dicembre esce in DVD/Blu-ray “STRANGE/STRANGE TOO”

Venerdì 8 dicembre esce per la prima volta in DVD/Blu-ray “STRANGE/STRANGE TOO”, la ricercata collezione di video musicali dei DEPECHE MODE diretti e girati in Super 8 da Anton Corbijn.

Precedentemente pubblicati come titoli individuali in formato VHS e Laserdisc (ora fuori stampa e oggetti rari da collezione), “Strange” (1988) e “Strange Too” (1990) sono raccolte di provocatori e visionari cortometraggi realizzati dal maestro fotografo/regista Anton Corbijn in collaborazione con i Depeche Mode per creare una nuova iconografia visiva per la band e la loro musica.

Disponibile per la prima volta in DVD e Blu-ray, e come se fosse una collezione singola, “Strange/Strange Too” presenta 11 film musicali di Anton Corbijn/Depeche Mode recentemente restaurati dalle fonti originali in Super 8mm, insieme a sei “vignette” inedite dai loro archivi. Nel montare il montaggio finale per “Strange” e “Strange Too”, il fotografo/regista ha fatto in modo che i singoli video musicali fossero percepiti come un unico film continuo, con contenuti aggiuntivi non presenti nei video originali.

La qualità ruvida e granulosa della pellicola diventa parte dell’estetica finale del film, e la maestria di Corbijn nella pellicola Super 8 è un elemento chiave in “Strange/Strange Too” e nello sviluppo dei componenti visivi dei Depeche Mode. Il restauro dei film è stato un processo rigoroso che si è svolto nel corso di diversi anni, con la partecipazione del personale coinvolto nella realizzazione dei film originali, tra cui Anton Corbijn. Il risultato finale, creato dalla pellicola Super 8 originale e oggi su formato Blu-ray/DVD, potrebbe sembrare carente di chiarezza visiva rispetto a quella associata alla riproduzione HD 4K contemporanea. Nei casi in cui il materiale originale si era deteriorato troppo, è stato utilizzato il miglior materiale disponibile.

Prima pubblicato nel 1988 come “Strange – A Black and White Mode by Anton Corbijn”, “Strange” includeva i primi 5 videoclip dei Depeche Mode diretti da Anton Corbijn, girati principalmente in Super 8 in bianco e nero. “Strange” includeva i tre principali singoli di “Music for the Masses”, l’ultimo singolo di “Black Celebration” (“A Question of Time”) e “Pimpf”, chiusura strumentale di “Music for the Masses”.

Pubblicato nel 1990, “Strange Too” (anche noto come “Strange Too – Another Violation by Anton Corbijn”) è stato invece girato a colori, aprendo un palette visivo/sonoro per il regista e la band mentre esploravano le canzoni di “Violator” oltre al bonus video per “Halo” e “Clean”.