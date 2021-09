Derby Collection: un bellissimo modo di divertirsi

In occasione della Milano Design Week, IMPATIA è orgogliosa di condividere con tutti gli amanti del design e del lusso una nuova fondamentale tappa del proprio percorso di innovazione e celebrazione dei classici del gioco: l’inedita Collezione Derby, dedicata al popolare ed amatissimo gioco del calciobalilla, icona italiana ed europea dagli anni ’50.

A fare da apripista a questo nuovo capitolo dell’azienda lombarda sarà Derby di Milano, capace di far dialogare innovazione e artigianalità con uno stile inconfondibile, immediamente riconoducibile al brand italiano IMPATIA.

Proprio all’Italia, ed in particolare al capoluogo lombardo, è dedicato il primo, visionario calciobalilla della Collezione Derby: una moderna reinterpretazione del popolare gioco, realizzato con meticolosa cura dai più alti esponenti dell’artigiantato italiano. Un pezzo che guadagna di diritto il suo spazio tra altre preziose collezioni di IMPATIA: Filotto, dedicata al gioco del biliardo, Lungolinea, che celebra il gioco ping pong, Unootto e Tuttuno, dedicate agli amanti del gioco delle carte e del poker.

Come il nome stesso suggerisce, Derby rappresenta per IMPATIA una nuova, entusiasmante sfida. Nato concettualmente nel pieno delle trasformazioni sociali e tecnologiche mondali, si pone come obiettivo quello di sintetizzare due concetti solo apparentemente inconciliabili: lusso esclusivo e popolarità.

Il design è interamente frutto della creatività dell’azienda: una squadra capitanata dal fondatore di IMPATIA e architetto attivo in diversi progetti internazionali Gregg Brodarick e dalla designer Lucia Guazzi, capace di valorizzare aspetti inediti del gioco con una visione fresca e genuina, senza per questo rinunciare alla preziosità dei materiali.

Prodotto esclusivamente in Italia da artigiani selezionati, Derby di Milano è caratterizzato da un campo da gioco in vetro cristallino, sostenuto da una struttura contemporanea in legno massello di rovere rifinita con sublimi dettagli in metallo. Finiture pregiate quali le affascinanti manopole geometriche o gli eleganti particolari in metallo consentono a Derby di elevare il gioco del calciobalilla a nuove vette, raggiungendo un sublime equilibrio tra contemporaneità e la rinomata eccellenza dell’artigianato italiano.

Derby di Milano è attualmente disponibile in tre esclusive finiture di legno: Natural, Brown e Smoked Grey, con aste in metallo cromato che illuminano ventidue giocatori in moderno alluminio anodizzato. Come ogni altro tavolo IMPATIA, la produzione di ogni singolo pezzo sarà a misura di ogni ordine ricevuto.

Le prime consegne sono previste per gennaio 2022.