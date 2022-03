Design rinnovato e sostenibilità: ecco la “MINI Lifestyle Collection ’22”

Originale, responsabile e sempre aperta a nuove idee: ecco la rotta del brand premium MINI verso il futuro dell’automotive. Anche la MINI Lifestyle Collection 2022 è all’avanguardia e moderna. I nuovi prodotti nei segmenti fashion, luggage e accessori trasmettono uno stile distintivo e grazie la lavorazione di alta qualità e ai materiali selezionati coscienziosamente, rappresentano una dichiarazione inequivocabile di sostenibilità.

Gli schemi cromatici e i motivi grafici dei nuovi prodotti si basano sulle caratteristiche di design dei modelli dell’ultima edizione del marchio. Tessuti, borse e accessori nel colore Sage si ispirano alla finitura della carrozzeria Untold Edition per la MINI Clubman. Un design sorprendente composto da forme geometriche e linee parallele nei colori Black, White e Chili Red.

L’ Energetic Yellow tipico della MINI Electric e la nuova variante Brass riprendono allo stesso modo l’espressivo design esterno e interno delle vetture in edizione.

La MINI Lifestyle Collection 2022 beneficia di materiali e lavorazioni di alta qualità che garantiscono la durabilità dei prodotti. Inoltre, i tessuti prodotti in Portogallo in cotone organico e gli accessori realizzati con materiali riciclati e naturali di alta qualità sottolineano il carattere sostenibile della gamma. Per la serie Urban di borse e ombrelli viene utilizzato il poliestere composto al 100% in PET riciclato e l’acetato biodegradabile per la produzione degli occhiali da sole fatti a mano. Per la prima volta, gli scarti di pelle recuperati dalla produzione delle sedute sono utilizzati anche per creare ciondoli charm che sono allo stesso tempo eleganti e sostenibili.

Cotone biologico e stile vivace: i nuovi tessuti

Tra i punti salienti nell’area fashion troviamo t-shirt, polo e felpe con cappuccio in cotone organico nello stile brioso della MINI Lifestyle Collection 2022. La T-Shirt da donna MINI Graphic Wordmark combina una comoda vestibilità a girocollo in morbido cotone organico in single jersey con il colore di base Sage ed elementi di design di grande effetto sulla parte frontale. Lo stesso colore è utilizzato per la nuova felpa con cappuccio da donna MINI Striped Binding Zip con l’aggiunta di un motivo a righe per il bordo del cappuccio e un logo MINI Wing bianco. La zip di alta qualità e il morbido cotone organico con struttura diagonale in pile assicurano un alto livello di comfort. Il nuovo colore Sage caratterizza anche il look della nuova Polo da uomo MINI Striped Collar in piqué di cotone organico. Un sottile motivo a righe sul classico colletto della polo, una abbottonatura nera e il logo MINI Wing in bianco aggiungono dettagli stilosi.

I preferiti nell’autentico design MINI: nuovi prodotti per bambini

Il cotone organico in single jersey particolarmente morbido, la chiusura a zip e le grandi tasche anteriori rendono la nuova felpa con cappuccio MINI Wordmark Circle Zip Kids, uno dei pezzi preferiti per i più piccoli. Disponibile in diverse taglie e in due colori, la parte posteriore della felpa con cappuccio presenta la scritta MINI stampata su uno sfondo circolare. Il set regalo MINI Graphic Bibs per i giovanissimi fan di MINI comprende tre bavaglini in cotone organico in diversi colori e ognuno con il suo design personalizzato: i motivi a bulldog e veicoli creati con amore insieme ai nuovi motivi grafici aggiungono un tocco fashion – e utile – ad ogni pasto.

Rimanere un passo avanti agli altri con l’ultimo membro della famiglia della mobilità MINI è possibile grazie al trendy MINI Scooter. È il compagno ideale per i più piccoli per andare a scuola o calarsi in altre avventure e permette ai fan MINI di tutte le età di spostarsi in modo rapido e sicuro. Il monopattino combina il massimo comfort e flessibilità con una struttura estremamente robusta. Può essere ripiegato in dimensioni compatte per essere riposto o trasportato nel bagagliaio MINI. La ruota anteriore più grande ottimizza la risposta di guida, mentre il freno a pedale che agisce sulla ruota posteriore assicura di avere sempre la velocità sotto controllo. Il telaio nel classico Chili Red con il logo MINI Wing bianco sul davanti conferisce a questo scooter il suo caratteristico look MINI.

Compagne di viaggio sostenibili: le nuove borse

Le nuove borse color salvia hanno come materiale di base il PET riciclato. Utilizzando materiali sostenibili, i prodotti presentano una lavorazione di alta qualità e dettagli eleganti. La nuova gamma comprende la MINI Two Tone Belt Bag per riporre in modo sicuro gli oggetti di valore, la MINI Two Tone Laptop Bag per trasportare con stile laptop e notebook e la MINI Two Tone Traveller Bag per il bagaglio a mano quando si viaggia. Una caratteristica accattivante di tutte le borse sono i ganci metallici sulle tracolle e sui manici nel colore contrastante Brass. Questi appariscenti inserti presentano la stessa tonalità di colore utilizzata per gli elementi di design degli esterni della nuova Resolute Edition della MINI 3 porte, della MINI 5 porte e della MINI Cabrio.

La MINI Graphic Duffle Bag della MINI Lifestyle Collection 2022 è un classico con un look rinnovato. Il suo esterno idrorepellente è realizzato in tela di cotone cerata. Il colore di base Sage e il nuovo motivo grafico in colori contrastanti garantiscono un look distintivo. Una tracolla staccabile, scomparti esterni e interni, una chiusura a zip bidirezionale e un moschettone per le chiavi all’interno garantiscono versatilità e funzionalità.

Design e materiali dal carattere unico: i nuovi accessori

Anche la gamma di accessori eleganti e pratici è stata rinnovata e ampliata. I nuovi MINI Charms riflettono l’attenzione del marchio per la qualità premium e la sostenibilità. Sono disponibili in due varianti di design e danno ad ogni bagaglio un tocco individuale. Realizzati con la pelle avanzata dalla produzione dei sedili, i ciondoli Charms presentano l’iconico bulldog o la silhouette di una MINI 3 porte. La loro clip in metallo è nel colore Brass. Il nuovo taccuino MINI Graphic Triangle è innovativo sia in termini di forma che di materiale. Con la sua forma triangolare non convenzionale, il taccuino reca sulla copertina il nuovo motivo grafico della MINI Lifestyle Collection 2022.

All’interno, si può scrivere su “stone paper” prodotta in modo sostenibile.

La nuova MINI Graphic Travel Mug è un pratico compagno per i fan di MINI. Il thermos in acciaio inossidabile a doppio fondo ha un nuovo design con il colore base Sage e la scritta MINI su sfondo bianco. L’isolamento sottovuoto e il coperchio a vite con pulsante “press-to-drink” mantengono fresca o calda la bevanda preferita per un lungo periodo di tempo.

Tutti i prodotti della MINI Lifestyle Collection 2022 saranno disponibili presso i Centri MINI Service a partire dalla seconda metà di aprile.