Desigual presenta la sua prima collezione on-demand.

Al momento, queste borse e questi capi non esistono… Ma possono diventare realtà. Affinché questo avvenga, è necessaria una sola decisione: quella della persona che desidera uno di questi articoli nel proprio armadio. Questo è il punto di partenza della prima collezione on-demand di Desigual. Il brand propone una serie di design che verranno prodotti solo se susciteranno l’interesse della sua community.

Desigual ha deciso di abbracciare l’innovazione e il potere della tecnologia per portare avanti questa audace iniziativa. Utilizzando strumenti d’intelligenza artificiale, il team di design ha creato una serie di proposte uniche che si possono scoprire visitando il sito web di Desigual. Sono disponibili solo lì le immagini di queste future creazioni, pronte a prendere vita solo se la domanda e l’entusiasmo dei consumatori saranno alti.

L’esperienza di acquisto di questa collezione è completamente diversa dal solito. Chi desidera acquistare uno di questi capi può farlo direttamente sul sito web di Desigual e seguire passo dopo passo il processo di fabbricazione. È un’opportunità unica per i clienti di essere parte integrante del processo creativo e di assistere alla nascita del proprio capo preferito.

Ma Desigual non si ferma qui. Sui social media, il brand sta coinvolgendo attivamente la sua community per testare l’interesse nei confronti di questa innovativa linea di prodotti. Attraverso sondaggi e interazioni online, Desigual sta creando un dialogo diretto con i suoi seguaci, offrendo loro l’opportunità di esprimere le loro preferenze e influenzare la selezione finale dei capi da produrre.

La collezione on-demand di Desigual è composta da otto borse uniche, un kimono dallo stile audace e una gonna dal design accattivante. Gli accessori comprendono tre shopper bag, due borse a tracolla, una borsa sacco, una borsa a spalla e una stile baguette. Ognuna di queste borse presenta caratteristiche distintive, che spaziano dai mosaici di tessuti multicolori agli effetti fustellati, dai ricami alle finiture in tessuto o effetto pelle. Il kimono, invece, si presenta con uno stile oversize e combina diversi lavaggi di tessuto denim, mentre la gonna lunga svasata presenta una vita alta, cinque tasche e patch in denim in diverse tonalità con ricami.

Desigual ha posto grande attenzione alla sostenibilità anche in questa collezione innovativa. L’azienda si impegna a fare un ulteriore passo avanti, dimostrando responsabilità nelle proprie decisioni. Già collezione dopo collezione, Desigual ha adottato materiali e lavorazioni sempre più sostenibili. Questo progetto rappresenta un ulteriore impegno per l’innovazione, mettendo alla prova un processo di sviluppo di prodotto che utilizza tecnologie all’avanguardia e si conclude con uno stock minimo di ogni articolo.

Il prezzo degli accessori varia da 199 € a 249 €, mentre il kimono è disponibile al costo di 399 € e la gonna al prezzo di 199 €. Desigual ha deciso di mantenere prezzi accessibili per permettere a un’ampia gamma di persone di partecipare a questa esperienza unica nel suo genere.