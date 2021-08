Device TCL: un’estate sempre connessa

Gli ingredienti per un’estate perfetta passano anche dalla tecnologia, per questo TCL ripropone i suoi device per la bella stagione. I colori vividi e caldi dell’estate potranno ora vibrare sui display intelligenti della serie di smartphone TCL 20, grazie alla tecnologia NXTVISION. Non mancano gli auricolari TCL MOVEAUDIO S600, dotati di cancellazione attiva del rumore e la gamma di tablet TCL, ideali per tutte le tasche.

NXTVISION & POLARIZATION DISPLAY TECHNOLOGY

Un viaggio on the road è sempre una certezza, con i piedi nella sabbia e un orizzonte tutto da ammirare. TCL 20L e TCL 20L+ permettono una visione nitida del display e garantendo colori naturali anche quando si indossano gli occhiali da sole grazie alla tecnologia integrata Circular Polarization Display certificata TÜV Rheinland. Non è da dimenticare poi che l’intera gamma di smartphone TCL serie 20 promuove caratteristiche amiche degli occhi, grazie alla certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, che incorpora anche diverse modalità di cura dello sguardo per ridurre l’affaticamento.

Il laboratorio di test indipendente DXOMARK ha recentemente testato TCL 20Pro 5G con una valutazione finale del display di 89, e lo ha classificato come una delle migliori opzioni di fotocamera nel segmento di fascia alta, grazie alle performance della tecnologia NXTVISION. Questa recensione posiziona lo smartphone tra i migliori concorrenti mobile, accanto a device che costano più del doppio rispetto all’ultimo nato TCL.

L’intera TCL Serie 20 è inoltre certificata da Google come dispositivo Android Enterprise Recommended. Questo garantisce che i dispositivi TCL soddisfano i severi requisiti aziendali di Google attraverso patch di sicurezza Android regolari e tempestive e aggiornamenti principali garantiti.

TECNOLOGIA NXTVISION PER UNA FOTOGRAFIA PROFESSIONALE

TCL 20Pro 5G integra un layout verticale della fotocamera che si fonde perfettamente nel vetro posteriore 3D senza alcun rilievo. La fotocamera da 48MP ad altissima risoluzione con sensori Sony IMX 582 produce sempre scatti nitidi e chiari, e l’inclusione della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) dà un aspetto professionale alla fotografia garantendo immagini chiare, sia di giorno che di notte.

La quad-camera di TCL 20 5G lavora in tandem per creare lo scatto stagionale perfetto, mentre, ideale per gli aspiranti fotografi con un budget limitato, TCL 20L+ ha una fotocamera quadrupla ad alta definizione da 64MP che fornisce chiarezza e riproduzione dei colori ottimali.

PERFORMANCE VELOCI, FLUIDE E POTENTI

Prendersela comoda durante l’estate non è una ragione per non avere una connessione veloce, fluida e potente. TCL 20Pro 5G e TCL 20 5G sono dotati, rispettivamente, di chipset Qualcomm SnapdragonTM 750G 5G e Qualcomm SnapdragonTM 690 5G octa-core, insieme a una batteria da 4500mAh per un utilizzo di durata giornaliera, ovunque ci si trovi.

TCL 20 SE, TCL 20L e TCL 20L+ sono tutti dotati di una batteria da 5000mAh, che offre fino a 17 ore di riproduzione video non-stop, 154 ore di musica, o 20 ore di navigazione web 4G. Tutti e tre i dispositivi sono dotati di OTG Reverse charging, che consente di ricaricare altri dispositivi, utilizzando il proprio smartphone come power bank.

PRESTAZIONI DI ALTA QUALITÀ CON VERE CUFFIE WIRELESS

Dall’ascolto della propria musica preferita mentre ci si rilassa a bordo piscina alla chiamata agli amici per organizzare una serata, gli auricolari True Wireless MOVEAUDIO S600 di TCL sono in grado di soddisfare tutte le aspettative quando si ha bisogno di sentire o comunicare chiaramente anche nel più rumoroso dei luoghi.

Offrendo bassi potenti e una riproduzione realistica, gli auricolari TCL MOVEAUDIO S600 forniscono un suono di alta qualità con controlli touch intuitivi su entrambi gli auricolari, per attivare la funzione ANC. Questi controlli consentono di passare agevolmente dalle chiamate alla gestione della playlist allefunzioni di Google Voice Assistant. Gli utenti saranno in grado di godere fino a 8 ore di riproduzione musicale su una singola carica e 32 ore di durata della batteria quando si utilizza la custodia di ricarica.

TCL TAB 10S & TCL 10 TAB MAX

Anche se la scuola è finita, o ci si è presi qualche settimana di pausa dal lavoro, potrebbe nascere l’esigenza di avere un dispositivo più grande di un semplice smartphone, senza però doversi caricare del peso di un computer in valigia. TCL 10 TABMAX è il tablet che offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al display FHD+ da 10,36 pollici e alla tecnologia NXTVISION, che regala immagini più vere e ricche di dettagli, perfetto per lo streaming di un film durante un lungo viaggio in macchina. TCL TAB 10S è il dispositivo ideale per tutta la famiglia, con la modalità Kids e le funzioni di Parental Control che permettono ai bambini di giocare e imparare in modo indipendente. La T-Pen di TCL TAB 10S fornisce inoltre la possibilità di disegnare senza sforzo quando la creatività prende il sopravvento.