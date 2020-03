Diamine, fuori oggi il nuovo brano “Isolamento”

Fuori oggi, martedì 24 marzo, ISOLAMENTO, il nuovo brano del duo electro-pop romano DIAMINE, uscito per Maciste Dischi/Sony Music Italy e disponibile in streaming e digitale. Accompagna il brano un video diretto da bendo, visibile in calce alla notizia.

“A volte usiamo i ricordi per non partecipare alla vita, ce ne stiamo altrove, lo decidiamo – racconta DIAMINE – È diverso invece quando una mattina, senza sapere come, l’isolamento diventa una condizione che ci portiamo dentro. Questa canzone alza lo sguardo e trova il coraggio di vedere la realtà. Il primo passo verso la liberazione.”

Il duo romano ha già rilasciato due nuovi singoli, che saranno inseriti nel nuovo album di prossima uscita.

“MA DI CHE”, il cui video diretto da Olmo Parenti e Marco Zanotti , è un flusso di coscienza incosciente, una finestra aperta sull’assurdo che mette in discussione tutti gli standard di comunicazione. Il duo romano ha provato a distruggere il senso del linguaggio creandone uno nuovo. Un esperimento pop, una nuova vita. Ma di che stiamo parlando?

Il brano segue l’uscita di “BOLLE DI SAPONE”, il cui video diretto da Jacopo Farina. Il testo criptico e a tratti visionario del brano lascia spazio all’immaginazione e all’interpretazione della canzone, abbracciando un sound elettronico raffinato e ammiccante. Le grandi influenze dichiarate, ovvero la french touch di Kaminsky e Justice e il cantautorato italiano di Paolo Conte e Lucio Dalla, sono qui solo adombrate e guardate da lontano, lasciando spazio a un’identità forte e definita, dove pop ed elettronica convivono in funzione del tessuto nostalgico ed evocativo della canzone.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0