Dimsport presenta “Rapid FR” per gli amanti del tuning

Dimsport continua ad innovare nel mondo del tuning e delle calibrazioni personalizzate introducendo Rapid FR, dispositivo nato per offrire agli appassionati l’opportunità di personalizzare la risposta della vettura.

“La tecnologia applicata ai veicoli – spiegano gli esperti della Ricerca e sviluppo Dimsport – ha raggiunto un livello evolutivo molto elevato e consente a molti costruttori di offrire di serie modalità di guida diversificate. Rapid FR mette a disposizione le stesse funzioni su veicoli privi di questo accessorio, offrendo così agli utenti l’opportunità di adeguare il veicolo alle condizioni di guida, ma allo stesso tempo garantisce una resa tangibile ed immediata.”

E’ possibile installare il modulo su veicoli turbo benzina e turbo diesel, ma anche su vetture benzina aspirate di piccola cilindrata, modelli bi-fuel a metano e Gpl e mezzi commerciali leggeri. Sulle vetture elettrificate rappresenta invece il primo e unico esempio di tuning Dimsport disponibile, aprendo così ad un bacino di utenti che fino ad oggi non hanno preso in considerazione questa opportunità in un segmento di mercato in continua evoluzione.

Grazie ad un semplice connettore plug&play il modulo elettronico Rapid FR si interfaccia con il pedale dell’acceleratore e consente di scegliere tra 28 regolazioni diverse. “E’ possibile rendere più pronta e sportiva la risposta della vettura – proseguono – ma anche addolcire la curva di erogazione in funzione dei consumi, dell’autonomia e delle condizioni atmosferiche.” Una funzione di limitazione o blocco agisce come taglio delle prestazioni o come vero e proprio antifurto. Oltre al telecomando in dotazione è possibile controllare le funzioni attraverso una App, disponibile sugli store digitali per dispositivi Android e iOS, che aggiunge funzionalità personalizzate individuali e può gestire anche più di un veicolo per ogni utente.

Per lanciare il prodotto Dimsport ha scelto una formula altrettanto innovativa, affiancando ai canali di distribuzione tradizionali un nuovo approccio rivolto direttamente al cliente finale. Il kit può essere infatti acquistato anche attraverso il nuovo e-commerce disponibile sul sito Dimsport, dove può essere consultato un aggiornato e vasto database con tutti i modelli che consentono il montaggio per un utilizzo ottimale di Rapid FR. L’installazione può essere effettuata in sicurezza e in pochi minuti direttamente sulla vettura grazie alle semplici video istruzioni, anche senza l’ausilio di un tecnico specializzato. Il dispositivo consente il collegamento temporaneo, ad esempio su vetture aziendali che usufruiscono delle formula noleggio a lungo termine.

Quattro modalità di guida

Rapid FR non fornisce aumenti di potenza e coppia, ma modifica la reattività del pedale dell’acceleratore, consentendo di adeguare la risposta del veicolo al proprio stile di guida, al percorso e alle specifiche esigenze di ogni guidatore. Attraverso quattro modalità con sette step di regolazione ciascuna è possibile creare il proprio settaggio in tempo reale.

La modalità Limit include i settaggi Eco e Valet. Il primo rende più dolce l’erogazione del propulsore per offrire una guida più efficiente sia nell’ottica della riduzione dei consumi che per la guida in condizioni meteo avverse. Valet riduce la funzionalità del pedale in 4 step passando dalla diminuzione delle prestazioni al totale annullamento dell’azione del pedale.

Con la modalità City è possibile mantenere inalterata la risposta del veicolo nelle fasi di guida nel traffico offrendo una superiore reattività quando viene richiesta maggiore potenza. La modifica della risposta del pedale avviene infatti soltanto oltre una percentuale prefissata, mantenendo inalterato il funzionamento ai carichi parziali.

Con la modalità Sport si esalta la prontezza di risposta all’acceleratore lungo l’intera corsa del pedale, ottenendo a parità di pressione una risposta più aggressiva del propulsore. Ideale per i veicoli che mancano di spunto ai bassi regimi o per aumentare il piacere di guida.

Con la modalità Race il modulo Rapid FR offre la massima reattività ai comandi dell’acceleratore. La curva di erogazione viene anticipata in modo da ottenere una risposta immediata del veicolo con una pressione ridotta del pedale.