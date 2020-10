Diodato: “Che vita meravigliosa” è disco d’oro

“Che vita meravigliosa”, l’album che contiene il brano omonimo scritto da DIODATO per il film “La Dea Fortuna” di Ferzan Ozpetek e il successo “Fai Rumore”, è certificato disco d’Oro.

L’album è il quarto progetto discografico di Diodato, vincitore del 70° Festival di Sanremo con il brano “Fai Rumore”, uscito il 14 febbraio per Carosello Records. Fotografia realista di un vissuto fatto di passioni e fragilità, amori, solitudini, cadute e rinascite, l’ultimo lavoro del cantautore si contraddistingue anche per uno sguardo attento alla società, ai rapporti tra esseri umani, alle barriere invisibili che caratterizzano il nostro tempo. L‘album è prodotto da Tommaso Colliva, produttore discografico di fama internazionale, nonché vincitore di un Grammy Award nel 2015.

Il 2020 è un anno eccezionale per Diodato: è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo 2020 con “Fai Rumore”, il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia, il Premio David di Donatello 2020 e Natri d’argento 2020 con il brano “Che vita Meravigliosa” come “Migliore canzone originale”.

Il 3 settembre, inoltre, Diodato ha aperto la cerimonia di chiusura della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia esibendosi live insieme a Rodrigo d’Erasmo in uno dei brani più celebri del suo repertorio, “Adesso”. In occasione della Mostra è stato consegnato a Diodato il SOUNDTRACK STARS AWARD SPECIALE “MUSICA&CINEMA” per il brano “Che vita meravigliosa”, un premio per la sua straordinaria sintonia con il mondo del cinema, dedicato a Ennio Morricone.

Nella stagione TV 2020/2021 Diodato arriva su Raiplay con “Diodato Storie di un’altra estate” la docuserie su Raiplay. Suoni, ricordi e incontri si intrecciano ai giorni di un’estate diversa, in cui un viaggio musicale diviene racconto di vissuto, di desideri e nuovi orizzonti”.