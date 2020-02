Diodato, “Fai Rumore” è Disco d’Oro

“FAI RUMORE”, il brano di DIODATO vincitore del 70° Festival di Sanremo, è certificato DISCO D’ORO dopo essersi posizionato, per la seconda settimana consecutiva, al primo posto della classifica singoli TOP OF THE MUSIC (GfK), ed è l’unico singolo sanremese ad aver ottenuto questa certificazione.

Un successo senza precedenti quello di DIODATO. Il trionfo di “FAI RUMORE” rappresenta un vero e proprio plebiscito, in grado di conquistare all’unanimità pubblico e critica, con oltre 12 milioni di visualizzazioni del video su Youtube, oltre 9 milioni di ascolti su Spotify, in vetta alla classifica iTunes e ai primi posti delle classifiche Earone (#3 Airplay radio e #1 TV/Radio indipendenti).

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0