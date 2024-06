Diodato: live in estate con sette speciali appuntamenti

Grande successo per il tour di Diodato in Brasile che si è appena concluso al SESC Pinheiros di San Paolo, dopo una doppia data sold out a Curitiba e il tutto esaurito nelle città di Rio De Janeiro e Jundiaí. Ieri il cantautore si è esibito ad una serata organizzata dal consolato italiano di San Paolo nella Sala Säo Paulo, il teatro iconico più importante della città, in occasione della Festa della Repubblica Italiana.

Il 7 giugno Diodato è atteso nella capitale dell’Albania, a Tirana, per un concerto gratuito in Piazza Italia organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Tirana e dall’Ambasciata d’Italia in Albania.

Diodato in estate sarà live con sette speciali appuntamenti in alcune location suggestive italiane. Sette concerti che seguiranno il flusso espressivo del live in studio appena pubblicato “Ho acceso un fuoco”.

È atteso il 19 giugno a Roma (Venere in musica – Tempio di Venere), il 7 luglio all’Isola di Panarea (ME, Eolie music fest), l’11 luglio a Lugano (CH, Estival Jazz – Long Lake Festival – Parco Ciani), il 20 luglio a Chies D’Alpago (BL, Dolomiti arena festival), il 28 luglio ad Alghero (SS, Grotte di Nettuno), il 29 luglio nuovamente ad Alghero (SS, Lo quarter – Abbabula Festival) e infine il 4 agosto ad Agliasco – Paesana (CN, Suoni delle terre del Monviso).