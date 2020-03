Disney+, Arisa e Luca Laurenti prestano le loro voci alla nuova piattaforma streaming

Disney+, l’attesissimo servizio di streaming dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, disponibile per l’Italia dal 24 marzo, annuncia i primi due artisti italiani che presteranno le loro voci ad alcuni dei contenuti originali della piattaforma.

Sarà ARISA a interpretare la canzone È un briccone, versione italiana del brano He’s a tramp, nella rivisitazione del Classico d’animazione Disney del 1955 Lilli e il Vagabondo. Il film live action, disponibile su Disney+ dal 24 marzo, narra la storia di Lilli, una deliziosa cagnolina cocker, e Biagio il Vagabondo, un simpatico meticcio. I due intraprendono insieme una straordinaria avventura e scoprono l’importanza di avere una casa. Con una stupefacente combinazione di riprese dal vero e animazione fotorealistica, Lilli e il Vagabondo divertirà tutta la famiglia.

Per il divertimento dei più piccoli, LUCA LAURENTI presterà di nuovo la sua voce a Forky nella versione italiana della nuova serie di 10 cortometraggi animati Pixar intitolata I Perché di Forky.

Creato da Disney e Pixar in Toy Story 4 (film vincitore dell’Oscar nel 2020 come Miglior Film d’Animazione). Forky è un progetto artigianale fatto di spazzatura. È appena arrivato nel mondo dei giocattoli e ha alcune domande importanti da porre, come ad esempio: Cos’è l’amore? Che ora è? E, naturalmente, la domanda più profonda di tutte, che cos’è il formaggio? I perché di Forky sarà disponibile su Disney+ dal 24 marzo.

