Disney e Pixar scelgono lo streetwear made in Italy

Disney e Pixar, giovani talenti artistici internazionali e colossi dello skateboarding: sono le tre collaborazioni che confluiscono nella nuova collezione di Coppolella, marchio internazionale di streetwear nato a Milano nel 2016 per mano di Paolo Coppolella e diventato un punto di riferimento globale del settore, soprattutto nel mercato cinese.

La collezione autunnale è composta da più di 70 prodotti, parte dei quali frutto delle diverse collaborazioni. La prima, con Disney, è disegnata in esclusiva per il mercato asiatico. Questa capsule è suddivisa in 4 drop con uscite mensili. I protagonisti, reinterpretai con l’ironia che contraddistingue il brand, sono Mickey Mouse, the Villains con Maleficent, Crudelia, o Ursula per citarne alcune, Toy Story 4 e Dumbo.

Animali antropomorfi che vivono la loro quotidianità in un immaginario mondo Coppolella sono invece i soggetti che animano la capsule disegnata dalla giovane e talentuosa Deborah Tommasini. L’illustratrice, fumettista e scrittrice con origini europee e asiatiche ha disegnato un universo fantastico e l’ha raccontato con illustrazioni a fumetti. Quest’ultime sono tutte differenti e caratterizzano ciascuna un diverso prodotto, quando però vengono affiancante l’una all’altra danno vita a un’altra storia, quella dei due protagonisti nati dai loghi Coppolella e Tommasini.

La terza collaborazione che caratterizza la collezione autunno di Coppolella è con ATD, distributore ufficiale del brand in Asia e contenitore di tantissime realtà skateboarding asiatiche e internazionali. Insieme alle tavole disegnate per la stagione, è stato presentato un set up completo – composto da truck, ruote, cuscinetti, viti e grip che viene venduto anche separatamente dalla tavola – di altissima qualità.

Con questa collezione, Coppolella amplia la propria varietà di prodotti e spazia tra diversi materiali tecnici: dal denim alla maglieria, dal velluto alle camicie di flanella. S’aggiungono alle lavorazioni più classiche, anche la stampa 3M, che riflette la luce, e la stampa laser.

Da sempre, la politica del brand è di realizzare prodotti di ottima qualità a prezzi estremamente competitivi, senza che venga trascurato alcun dettaglio. Ogni capo o accessorio è personalizzato, dalle cerniere ai bottoni fino alle coulisse, e marchiato Coppolella. La nuova collezione conferma anche l’attenzione all’over size, ormai diventato un marchio di fabbrica. Uno dei pantaloni di punta, per esempio, è il pantalone baggy in denim scuro, comodo, resistente e pratico: le cuciture sono rinforzate, le tasche grandi e, grazie all’elastico alla caviglia, è ideale per skateare.