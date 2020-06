Disney+, ecco il trailer di “Hamilton”

Disney+ ha diffuso il trailer di Hamilton, la versione filmata della produzione originale di Broadway.

Hamilton, combina i migliori elementi di teatro dal vivo, del cinema e dello streaming portando questo fenomeno culturale nelle case di tutto il mondo per un’esperienza unica.

E’ la storia dell’America di un tempo, raccontata attraverso l’America di oggi. Con una colonna sonora che unisce hip-hop, jazz, R&B e Broadway, ha ripreso la storia del padre fondatore americano Alexander Hamilton e ha creato un momento rivoluzionario nel teatro – un musical che ha avuto un profondo impatto sulla cultura, la politica e la formazione scolastica.

Registrato al The Richard Rodgers Theatre di Broadway nel giugno del 2016, il film trasporta il suo pubblico nel mondo dello spettacolo di Broadway in modo unico e intimo. Con libro, musica e testi di Lin-Manuel Miranda e regia di Thomas Kail, Hamilton è ispirato al libro “Alexander Hamilton” di Ron Chernow e prodotto da Thomas Kail, Lin-Manuel Miranda e Jeffrey Seller, con Sander Jacobs e Jill Furman come produttori esecutivi.

Hamilton sarà disponibile in tutto il mondo dal 3 luglio in streaming su Disney+ solo in lingua inglese con sottotitoli in inglese. Come dichiarato da Lin-Manuel Miranda, poiché il film arriverà su Disney+ 15 mesi prima del debutto previsto nei cinema, i testi non sono ancora stati completamente tradotti e i sottotitoli nelle varie lingue verranno aggiunti prossimamente. Il musical è sempre stato messo in scena solo in lingua inglese e arriverà su Disney+ nella sua veste originale.