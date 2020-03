Disney+ rende omaggio al Mese della Terra con Disneynature

Per rendere omaggio al Mese della Terra, Disney+ annuncia che il film documentario targato Disneynature La Famiglia di Elefanti, narrato nella versione italiana da Elisa e in quella originale da Meghan, la Duchessa di Sussex, sarà disponibile dal 3 aprile. Lo stesso giorno sulla nuova piattaforma di streaming sarà possibile trovare anche il già annunciato Echo, Il Delfino, con la voce narrante di Cristiana Capotondi nella versione italiana e dell’attrice vincitrice dell’Academy Award® Natalie Portman nella versione originale. Dopo la sua uscita, lo scorso anno, nelle sale cinematografiche americane, anche il film Disneynature Penguins farà il suo debutto su Disney+ il prossimo 3 aprile.

La raccolta dedicata al Mese della Terra su Disney+ includerà anche altri titoli targati Disneynature che saranno tutti disponibili sulla piattaforma a partire dal 3 aprile, tra cui Sulle Orme degli Elefanti, Pinguini: Riprese Estreme e Il Mondo Nascosto dei Delfini, che offrono agli spettatori uno sguardo sui retroscena dell’esclusivo processo di realizzazione di tutti e tre i documentari.

Questi film andranno a unirsi alla già considerevole raccolta di titoli dedicati agli animali e alla natura, in evidenza durante il mese, tra cui Wild Yellowstone, Il Miracolo della Pioggia, JANE, Punto di non Ritorno, In Volo sopra il Mondo, Tesori Sottomarini, Il Mistero dei Leoni, Bear Grylls: la legge del più forte, Russia Terra Selvaggia, di National Geographic.

Diretto da Mark Linfield, co-diretto da Vanessa Berlowitz e Alastair Fothergill, e prodotto da Mark Linfield, Vanessa Berlowitz e Roy Conli, La Famiglia di Elefanti vede protagonisti l’elefante africano Shani e il suo vivace cucciolo Jomo che, insieme al loro branco, intraprendono un epico viaggio di centinaia di chilometri attraverso il vasto deserto del Kalahari. Guidati dalla loro matriarca Gaia, la famiglia affronta il caldo infernale, l’esaurimento delle risorse e gli ostinati predatori, mentre seguono le orme dei loro antenati alla ricerca di un rigoglioso paradiso verde. La pluripremiata artista Elisa emozionerà il pubblico italiano come voce narrante ne La Famiglia di Elefanti, che rappresenta la sua terza esperienza per Disney. Nel 2019, infatti, con la sua splendida voce ha incantato il grande regista Tim Burton interpretando, nella versione italiana del film Dumbo, “Baby Mine” (“Bimbo Mio”), l’iconico brano contenuto nella colonna sonora, premiata con l’Oscar®, del classico del 1941. Sempre nel 2019, Elisa ha doppiato Nala conquistando il pubblico con una performance unica nel film Disney Il Re Leone.

In omaggio a La Famiglia di Elefanti, Disneynature e il Disney Conservation Fund sostengono Elephants Without Borders, un’organizzazione che opera in Botswana per garantire la prosperità di umani ed elefanti. Elephants Without Borders sta lavorando a strategie per proteggere l’habitat degli elefanti in Botswana, contribuendo a ridurre il confitto tra uomo e natura attraverso l’istruzione, lo sviluppo economico e soluzioni che, da un lato deviano la migrazione degli elefanti lontano dagli insediamenti umani, dall’altro forniscono alle comunità strumenti per aiutarli a proteggere se stessi e le loro proprietà quando gli elefanti sono nelle vicinanze.

Con la voce narrante italiana di Cristiana Capotondi, Echo, Il Delfino farà immergere il pubblico in un viaggio sottomarino per divertirsi con alcuni degli animali più affascinanti del pianeta: i delfini. Realizzato con lo stile narrativo tipico di Disneynature, il film documentario presenta Echo, un giovane delfino che non riesce ancora a decidere se sia il momento di crescere e di assumersi nuove responsabilità. L’organizzazione sociale dei delfini è complicata e la barriera corallina che Echo e la sua famiglia chiamano casa fa affidamento su tutti i suoi abitanti per rimanere in salute. Ma Echo fa fatica a resistere alle tante avventure che l’oceano ha da offrirgli. Keith Scholey, che ha diretto Bears di Disneynature, è il regista del film.

Disney sostiene da molto tempo gli oceani e la vita marina in tutto il mondo. Le donazioni da parte del Disney Conservation Fund e l’esperienza del Disney Conservation Team Wildlife hanno aiutato le principali organizzazioni per la conservazione e le comunità a dare vita a vivai di coralli per aiutare le loro barriere coralline danneggiate a ricrescere, a costruire luoghi per salvare la fauna ittica e che forniscano opportunità lavorative locali, a salvare delfini spiaggiati e a ispirare i bambini a esplorare e proteggere i litorali, le barriere coralline e altri habitat marini.

