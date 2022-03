Disponibile l’esclusiva “2022 Special Edition” di 24Bottles per Automobili Lamborghini

Dopo il successo registrato al debutto della collaborazione a luglio 2020, Automobili Lamborghini e 24Bottles ampliano il progetto e firmano l’esclusiva 2022 Special Edition, nata per esaltare il design, l’eccellenza e l’attenzione ai dettagli. Il nuovo progetto propone uno stile di vita sportivo ma elegante, questa volta interpretato attraverso due prodotti coordinati: Clima Bottle e Travel Tumbler.

Mentre la prima collaborazione richiamava l’iconico camouflage della Lamborghini Aventador SVJ, per questo nuovo progetto Automobili Lamborghini e 24Bottles hanno deciso di proseguire il percorso attraverso la ricerca di un nuovo linguaggio estetico. È nata così una grafica ad effetto cangiante che prende ispirazione dall’iconico esagono di Automobili Lamborghini, uno stilema che ne caratterizza il design dalle origini della Casa delle supersportive di Sant’Agata.

Clima Bottle è la bottiglia termica in acciaio inossidabile 18/8 dall’iconico design di 24Bottles, riconosciuto in tutto il mondo. É perfetta per preservare il sapore e la temperatura delle bevande, mantenendole calde fino a 12 ore e fredde fino a 24.

Travel Tumbler è la tazza termica da viaggio di 24Bottles, anch’essa realizzata in acciaio inossidabile 18/8. Il suo design unico la differenzia da tutti i prodotti della sua categoria: è 100% ermetica e a prova di perdite. Questa caratteristica peculiare rende Travel Tumbler un accessorio perfetto per gli spostamenti.

I due brand del territorio bolognese, oltre a condividere un DNA profondamente legato a design e ricerca, sono attivamente impegnati nel campo della sostenibilità. L’unione d’intenti tra 24Bottles e Automobili Lamborghini ha già prodotto due release in due anni, a sottolineare come l’attenzione a uno stile di vita più consapevole sia ormai necessaria in ogni settore.

L’esclusiva Second Edition Collection di 24Bottles per Automobili Lamborghini è già disponibile presso la rete internazionale di punti vendita 24Bottles e Automobili Lamborghini, sul sito Lamborghini e nello storico store aziendale di Sant’Agata Bolognese.