DJI annuncia Ronin 4D Flex

DJI ha presentato Ronin 4D Flex, una soluzione innovativa per utilizzare Ronin 4D, la nuova videocamera cinematografica all-in-one. 4D Flex consente agli operatori di separare la fotocamera stabilizzata Zenmuse X9 dal corpo principale, riducendo il peso e le dimensioni per ottenere filmati professionali, con movimenti della fotocamera ancora più flessibili. La novità è anche l’obiettivo DL PZ 17-28mm T3.0, il primo obiettivo di qualità cinematografica con zoom di DJI, che consente una messa a fuoco e zoom nativi al 100% per garantire una qualità delle immagini nel sistema Ronin 4D di assoluto livello.

Con Ronin 4D Flex sarà possibile separare la fotocamera stabilizzata X9 dal corpo principale, riducendo il peso di Ronin 4D a soli 1,8 kg e consentendo di riprendere più facilmente per lunghi periodi in situazioni di movimento, come durante eventi e documentari. Si collega al corpo principale tramite un cavo coassiale ultra-sottile da 2 metri, che supporta la trasmissione fino a 8K senza perdita di segnali. Ciò consente ai segnali ad alta velocità provenienti dal sensore della fotocamera di raggiungere istantaneamente il corpo principale e anche di inviare segnali di controllo e monitoraggio in tempo reale.

La compatibilità nativa con le Impugnature e il Monitor principale di Ronin 4D offre ai videomaker un intero set di soluzioni che offrono immagini di livello cinematografico, stabilizzazione a 3 assi, messa a fuoco LiDAR e monitoraggio e controllo professionali.

Obiettivo DL PZ 17-28mm T3.0

L’obiettivo DL PZ 17-28mm T3.0 è il primo obiettivo cinematografico con zoom di DJI. Grazie al suo preciso controllo della messa a fuoco posteriore e alla calibrazione del sistema nativo, l’autofocus, la messa a fuoco manuale e la messa a fuoco manuale automatizzata (AMF) sono tutti straordinariamente precisi. Montato su Zenmuse X9, questo obiettivo offre una risoluzione ultra elevata dal centro ai bordi, coprendo lunghezze focali ultra grandangolari e grandangolari, con una distanza minima dell’oggetto di 0,19 metri.

Realizzato in lega di alluminio e magnesio, l’obiettivo DL PZ 17-28 mm T3.0 pesa circa 520 g, fornendo un rapporto dimensioni/peso perfetto per la fotocamera stabilizzata X9. Il motore servo zoom integrato offre uno zoom fluido e affidabile che elimina la necessità di un motore di messa a fuoco esterno o di calibrazione dell’obiettivo. E con un design dello zoom interno completamente autonomo, il DL PZ 17-28 mm regola lo zoom senza mai modificarne le dimensioni, rendendo superfluo il ribilanciamento.

Prezzi e disponibilità

Ronin 4D Flex sarà disponibile per l’acquisto a partire da oggi sullo store DJI al prezzo di 959 € e include Ronin 4D Flex, un Blocco rapido dell’asse di rotazione orizzontale, 2 adattatori per Impugnature per Ronin 4D e 2 Cavi adattatori per Impugnature.

L’obiettivo DL PZ 17-28mm T3.0 sarà disponibile per l’acquisto sullo store DJI al prezzo di 1779 €.

La chiave di licenza di attivazione per Apple ProRes RAW per Ronin 4D sarà disponibile sempre sullo store DJI al prezzo di 1009 €.