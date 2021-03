DJI FPV: un nuovo modo di pilotare un drone

E’ un drone unico che rivoluziona il modo di volare e che permette di provare il brivido di un volo immersivo e adrenalinico, in prima persona.

Già assemblato e pronto al volo, il nuovo DJI FPV, si presenta con un design aerodinamico del tutto nuovo e performance avanzate come il nuovo sistema di trasmissione video O3 – OcuSync 3.0, il Super grandangolo FOV 150° e video in 4K, il Controller di movimento DJI, la Stabilizzazione RockSteady EIS e Sistemi di sicurezza all’avanguardia.

La fotocamera, con un super grandangolo FOV 150°, registra video in 4K stabilizzati con sistema RockSteady EIS. Immagini immersive e adrenaliniche, con dettagli cristallini e una visione ultra fluida in tempo reale. Inoltre, i numerosi sistemi di sicurezza avanzati come il freno d’emergenza per volo stazionario, le luci ausiliarie, il sensore di visione per rilevare gli ostacoli e il Sistema di trasmissione automatica dipendente, permettono un volo non solo entusiasmante, ma

soprattutto sicuro anche per i principianti.

Vanta ben 3 modalità di volo, per rispondere a qualsiasi esigenza del suo pilota, a prescindere dal livello di esperienza:

● Modalità S | Ottieni facilmente il look dinamico dei filmati FPV con questa modalità di volo ibrida che combina la libertà del volo manuale con la semplicità dei controlli dei precedenti droni DJI.

● Modalità N | Ideale per i nuovi piloti, offre voli immersivi con i controlli di volo dei droni tradizionali, in combinazione con funzioni di sicurezza DJI come il rilevamento degli ostacoli.

● Modalità M | Per avere un controllo completo e illimitato dell’esperienza di volo FPV. Personalizza i parametri e sperimenta voli e filmati come mai prima d’ora.

Il controller di movimento DJI consente al drone di essere manovrato seguendo i movimenti naturali della mano, portando l’esperienza di volo verso nuovi orizzonti mai raggiunti prima. È anche personalizzabile: il drone può essere reso unico grazie alle luci sui bracci a cui si può cambiare colore e ai LED sportivi frontali. Inoltre, alcune sue componenti sono facilmente sostituibili.

Grazie all’app DJI Virtual Flight, inoltre, ci si può esercitare al volo prima di sperimentare sul campo. Gli scenari realistici proposti aiutano a prendere la mano col drone, azzerando i rischi. Con l’app DJI Fly invece, si può riprodurre il punto di vista live del visore direttamente sullo smartphone tramite cavo dati, riprodurre filmati in playback o modificare e condividere il proprio lavoro sui social. Tutto in pochissimi tocchi.

DJI FPV è disponibile da subito in Anteprima Italia nel DJI Store di GoCamera, rivenditore autorizzato DJI, con l’esclusivo Bonus Volare Facile. Grazie ai vantaggi di questo programma, il pilota viene seguito sin dal primo volo, fino all’editing e alla condivisione finale di video e foto.