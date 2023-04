DJI Inspire 3: il drone cinematografico definitivo

DJI presenta Inspire 3, un drone cinematografico full frame in 8K aerodinamico e preciso, per soddisfare le esigenze di produzioni di altissimo livello.

Le caratteristiche di design aerodinamico, la fotocamera FPV per la visione notturna FOV ultra grandangolare di 161° e il sistema di trasmissione e controllo O3 Pro, garantiscono le migliori prestazioni di volo della categoria e un ecosistema professionale completo. Inspire 3 è l’unico drone cinematografico di DJI che supporta sia Waypoint Pro alimentato da RTK che il rilevamento omnidirezionale, per poter eseguire missioni di volo in modo più sicuro e con la massima precisione.

Il design innovativo supporta la nuova funzione Boost inclinazione e rotazione orizzontale a 360°. Quando i carrelli di atterraggio sono abbassati, lo stabilizzatore supporta un’angolazione di 80° verso l’alto senza ostruzioni, consentendo ai cineasti di ottenere riprese sorprendentemente innovative.

Le sue nuovissime doppie batterie intelligenti TB51 sostituibili forniscono un’autonomia di volo fino a 28 minuti . Il potente sistema di propulsione offre una velocità di volo fino a 94 km/h, 8 m/s in salita e discesa e persino una velocità in picchiata di 10 m/s.

Inoltre è equipaggiato con la fotocamera stabilizzata Zenmuse X9-8K Air full frame più leggera di sempre, dotata dell’ultimissimo sistema di elaborazione delle immagini di DJI, CineCore 3.0, che supporta la registrazione interna di video in CinemaDNG fino a 8K/25fps e Apple ProRes RAW 8K/75fps. In modalità S&Q, X9-8K Air supporta la registrazione interna di video full frame in ProRes RAW fino a 4K/120fps senza ritagli, offrendo opzioni di editing ancora più creative.

Inspire 3 integra la tecnologia di posizionamento RTK ad alta precisione già utilizzata in settori come l’architettura e il rilevamento per fornire una precisione di livello centrimetrico. L’RTK rende i voli più stabili e la pianificazione delle rotte di volo più accurata, migliorando significativamente l’efficienza creativa.

Il sistema 3 GNSS integrato (GPS + Galileo + BeiDou) è alimentato da antenne ceramiche RTK a doppio strato integrate e garantisce manovre di volo precise anche in scenari complessi.

La nuova trasmissione O3 Pro di Inspire 3 consente una distanza di trasmissione fino a 15 km con un singolo controller e fino a 12 km in modalità a doppio controllo . Il feed live affidabile e di alta qualità fino a 1080p/60fps ha una latenza ultra bassa di 90 ms. Per la prima volta, sono supportati anche i feed live in 4K/30fps con distanza di trasmissione ridotta di 5 km, per soddisfare la necessità di output ultra-HD e livestreaming sui set.

Può essere associato a un RC Plus e a un Monitor remoto ad alta luminosità. Il monitor diventa così un collegamento all’ecosistema DJI Pro, offrendo compatibilità con prodotti come le Impugnature per DJI 4D e DJI Master Wheels.

DJI Inspire 3 sarà disponibile per l’acquisto entro la fine di giugno sul sito DJI e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 15.119€. La combo include il velivolo DJI Inspire 3, la fotocamera stabilizzata Zenmuse X9-8K Air, il radiocomando RC Plus, 6 Batterie intelligenti TB51, Stazione di ricarica, PROSSD da 1 TB, trolley, 3 eliche pieghevoli a sgancio rapido (coppia), contenitore da trasporto per obiettivo, cinturino per RC Plus e molto altro ancora.