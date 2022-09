DJI Osmo Action 3: oltre ogni limite creativo

DJI, leader mondiale nel settore dei droni civili e della tecnologia fotografica creativa, presenta Osmo Action 3, l’action cam più potente e intuitiva mai realizzata da DJI. Grazie a una batteria che consente agli utenti di affrontare condizioni davvero estreme e alla funzione di ripresa verticale nativa per una nuova prospettiva creativa, DJI Osmo Action 3 è l’action cam più versatile, robusta e affidabile attualmente disponibile sul mercato.

“Da quando abbiamo lanciato l’originale Osmo Action nel 2019, siamo stati continuamente ispirati dai filmati mozzafiato realizzati con tale dispositivo”, ha affermato Paul Pan, Senior Product Line Manager di DJI. “Dato che i nostri utenti cercano costantemente di spingersi oltre i loro limiti esplorando, muovendosi più velocemente e immergendosi sempre più in profondità, la nostra missione è fornire un dispositivo in grado di stare al passo con loro. Ogni nuova funzione della Osmo Action 3 l’ha resa la fotocamera action più affidabile, robusta e facile da usare che ci sia. Non vediamo l’ora di vedere cosa creeranno i nostri utenti quando supereranno i loro limiti con Osmo Action 3.”

Una batteria per riprese estreme

Osmo Action 3 è stata progettata quale soluzione unica per immortalare uno stile di vita attivo, indipendentemente da quanto sia avventuroso. Tutto questo inizia con una batteria Extreme da 1.770 mAh che consente alla fotocamera di eseguire riprese per 160 minuti.È inoltre in grado di funzionare a una temperatura di -20°C e si ricarica dallo 0 all’80% in soli 18 minuti e dallo 0 al 100% in 50 minuti, grazie al supporto per ricarica rapida nativo, una novità per le action cam. La batteria Osmo Action 3 Extreme è fornita in dotazione con Osmo Action 3 e non è richiesto alcun acquisto separato.

Nuove avventure, ora anche in verticale

In un mondo guidato dai social media c’è sempre più bisogno di acquisire immagini e video in verticale, immortalando ogni momento avvincente delle proprie avventure e DJI Osmo Action 3 soddisfa in pieno tale requisito. La fotocamera è dotata di un sistema di montaggio integrato che la fissa istantaneamente e in modo sicuro a manubri, caschi e altro ancora, ottimizzando il sistema a rilascio rapido, proposto per la prima volta con Action 2, attraverso l’aggiunta di alcune tacche, per una tenuta bloccata e resistente agli urti. Una nuova cornice di protezione orizzontale-verticale consente poi l’orientamento verticale della fotocamera, rendendola ideale per le riprese per piattaforme social. Grazie a una tenuta salda e affidabile che resiste a urti, cadute e onde, Osmo Action 3 riprende te e i tuoi momenti migliori in un’inquadratura perfetta.

Potenza di imaging dinamico

DJI Osmo Action 3 comprende numerosi hardware e software all’avanguardia per stare al passo con il tuo stile di vita dinamico. Il suo sistema di imaging da 1/1.7 pollici esegue riprese da 4K/120fps, fornisce un FOV (Field of View, ovvero campo visivo) super ampio di 155° e filma sequenze fluide grazie a una suite EIS di eccellenza. Un sistema di gestione del calore migliorato consente la registrazione continua a 4K/60fps fino a quando la batteria non si esaurisce, risolvendo il problema del surriscaldamento comune a molte altre action cam. La modalità di colore D-Cinelike è disponibile in modalità video, slow motion e timelapse per coloro che desiderano maggiori libertà in fase di post-produzione. E per coloro che desiderano immergersi ancora più in profondità, Osmo Action 3 è impermeabile fino a 16 metri, senza bisogno di accessori aggiuntivi.

Filmati stabili e fluidi con RockSteady

Osmo Action 3 continua la tradizione di DJI per quel che riguarda la stabilizzazione delle immagini, che ha trasformato la cinematografia e la fotografia aerea. Per una moltitudine di scenari di ripresa dinamica, infatti, Osmo Action 3 offre tre diverse opzioni di stabilizzazione elettronica dell’immagine:

RockSteady 3.0, che elimina efficacemente le vibrazioni della fotocamera in tutte le direzioni. Supporta fino a 4 K/120 fps, fornendo una prospettiva in prima persona stabile e coinvolgente. Questa è la stabilizzazione ideale per scenari specifici per lo sport, come il ciclismo, e per le riprese con dispositivi portatili in movimento.

HorizonSteady, che aiuta a eliminare le vibrazioni della fotocamera in tutte le direzioni e corregge anche orizzontalmente l’inclinazione a qualsiasi angolazione. Ciò significa che le riprese rimarranno livellate orizzontalmente, anche durante forti scossoni e rotazioni a 360°, creando l’effetto di un orizzonte perfettamente livellato senza bisogno di post-produzione, persino in attività instabili come il surf.

HorizonBalancing, che corregge orizzontalmente l’inclinazione entro ±45° e supporta la registrazione di video in 4K/60fps stabili. Una perfetta via di mezzo tra RockSteady e HorizonSteady, questa modalità è ideale quando le priorità sono immagini in 4K uniformi in un ambiente dinamico, come una corsa a ostacoli in FPV.

DJI Osmo Action 3 non è solo un’action cam robusta, è anche la fotocamera perfetta per vlogger e streamer. Infatti, è la prima action cam con doppio touchscreen, che consente agli utenti di accedere alle impostazioni da qualsiasi angolazione mantenendola perfettamente in posizione. La registrazione stereo a tre microfoni riduce il rumore del vento e aumenta la qualità audio del filmato. La diretta streaming Wi-Fi supporta 1080p/30fps, 720p/30fps e 480p/30fps e mette in pausa la registrazione durante lo streaming. Il supporto Webcam UAC/UVC offre video e audio di alta qualità per le chiamate in conferenza e le dirette streaming.

Osmo Action 3 è disponibile per l’acquisto sul DJI Store e presso la maggior parte dei rivenditori autorizzati in diverse configurazioni.

Osmo Action 3 Standard Combo è disponibile al prezzo di 359 Euro e include Osmo Action 3, una batteria Extreme per Osmo Action 3, la Cornice di protezione orizzontale-verticale per Osmo Action 3, il Supporto per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action 3 e il Supporto adesivo piatto per Osmo.

Osmo Action 3 Adventure Combo è disponibile al prezzo di 459 Euro e include Osmo Action 3, tre batterie Extreme per Osmo Action 3, la Cornice di protezione orizzontale-verticale per Osmo Action 3, due Supporti per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action 3, un Supporto adesivo piatto per Osmo e la Custodia multifunzione per batteria di Osmo Action 3.